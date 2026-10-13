Pablo Simón, sobre la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: "Era obligado esperar a que pasasen las elecciones en Marruecos"

El politólogo destaca el valor político de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla como gesto de reafirmación de la soberanía nacional y apoyo a los ciudadanos, y subraya la importancia del momento elegido.

La visita de los Reyes a Ceuta y Melilla genera reacciones en Marruecos, donde un editorial de un medio cercano al poder marroquí resta importancia al viaje y lo califica de "sesión fotográfica" que no cambiará la realidad sobre el terreno. El artículo sostiene que la geografía, la economía y la demografía son los factores que determinan el futuro de ambos territorios.

Mientras tanto, las calles de Ceuta están preparadas para recibir a los Reyes, en una jornada que los vecinos esperan con enorme ilusión. Los ceutíes han madrugado y muchos han acudido con banderas, algunas repartidas para la ocasión, para coger sitio a las puertas del Palacio de la Asamblea, donde está prevista la llegada de los monarcas dentro de poco más de una hora. Es un día cargado de simbolismo para una ciudad que ve en esta visita una posible oportunidad para marcar un punto de inflexión y empezar a pasar página después de los acontecimientos vividos durante el verano.

Al respecto, se ha pronunicado en Al Rojo Vivo Pablo Simón, politólogo:"Entre las tareas de la Jefatura del Estado está no solo dar confort a los ciudadanos, a través de su función arbitral y moderadora, sino también reafirmar el principio de soberanía nacional. Evidentemente, es un gesto relevante desde la perspectiva política, tanto interna como externa".

Simón recuerda que tanto la Casa Real como el propio monarca habían manifestado su interés en visitar ambas ciudades, una actitud que considera habitual en la Corona española, también en situaciones de catástrofe. Sin embargo, subraya: "Lo relevante es el momento: ¿cuándo era propicio realizar esta visita?".

"Yo creo que era obligado esperar a que hubieran transcurrido las elecciones legislativas en Marruecos", destaca. Una vez superado ese periodo, considera que ha llegado el momento adecuado para que los Reyes se desplacen a ambas ciudades y transmitan personalmente su apoyo a los ciudadanos.

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