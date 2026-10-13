Pablo Simón: "Ayuso intenta cambiar la narrativa en torno a la acampada"

El politólogo analiza la estrategia de Ayuso ante la acampada en Sol y sostiene que la presidenta busca desviar el foco de la crisis de la vivienda hacia el orden público, un terreno que, a su juicio, resulta más favorable para el discurso de la derecha.

Las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre la acampada en la Puerta del Sol han ido más allá de los calificativos y los insultos. La presidenta madrileña ha puesto el foco en los supuestos vínculos de los participantes con organizaciones señaladas como terroristas por varios países y ha exigido aclarar si personas con antecedentes terroristas propalestinos están detrás de la protesta.

"Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando esa acampada,porque sobre sus hombros va a recaer todo lo que suceda", ha afirmado Ayuso, quien ha aludido a Estados Unidos, Canadá y otros países que, según sus palabras, han incluido a esas organizaciones en sus listas de organizaciones terroristas.

En Al Rojo Vivo, el politólogo Pablo Simón ha analizado la intervención de la presidenta madrileña y ha señalado que, a su juicio, busca cambiar el foco del debate público. "La primera, lo que está haciendo aquí Ayuso básicamente es intentar cambiar cuál es la narrativa que articula la acampada", ha explicado.

Simón considera que centrar la conversación en la crisis de la vivienda resulta menos conveniente para el Gobierno madrileño y que, por eso, se intenta trasladar el debate al terreno de la seguridad y el orden público. "Obviamente, que estemos hablando del tema de la vivienda es algo que no conviene en este contexto, probablemente a su Gobierno", ha apuntado. "Es preferible que planteemos la cuestión de la acampada en términos securitarios, es decir, algo donde se pueda sentir más cómodo la derecha interpelando a la idea de que puede haber una situación de orden público".

En ese escenario, ha continuado el politólogo, el debate puede desplazarse hacia la imagen de los manifestantes y la naturaleza de sus reivindicaciones. La cuestión pasa a ser si se trata de personas que protestan pacíficamente o si, por el contrario, están generando problemas a la ciudadanía. "En última instancia, estas personas son gente que no está protestando pacíficamente, sino que está generando problemas a la ciudadanía", ha resumido Simón al describir el marco que, a su juicio, se intenta instalar.

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