Ayuso y sus insultos y humillaciones a los acampados de Sol: de vagos a insinuar vínculos terroristas

Los detalles La tensión en la Puerta del Sol crece mientras políticos como la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedican a señalar a las personas que están allí acampadas tachándolas de "violentas" y "analfabetas".

En las últimas semanas, Isabel Díaz Ayuso ha lanzado una serie de críticas y descalificaciones hacia los manifestantes acampados en Sol, acusándolos de tener vínculos con el terrorismo y calificándolos de vagos. Durante la Fiesta Nacional, la tensión aumentó con personas que acudieron a Sol para confrontar a los manifestantes que exigen una vivienda digna. Ayuso ha ironizado sobre su presencia, insinuando que afectan negativamente al comercio local, una afirmación desmentida por laSexta y los comerciantes. También los ha tildado de violentos, analfabetos y ha bromeado sobre su situación, intentando desacreditar una protesta legítima y necesaria ante la falta de políticas adecuadas.

Isabel Díaz Ayuso parece haber puesto en práctica, en estas dos últimas semanas, todo un catálogo de adjetivos e insultos contra los acampados en Sol. Desde incriminarles de tener relaciones con el terrorismo hasta tacharles de vagos.

"Quiero saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas, propalestinos, gestionando esa acampada", ha llegado a decir. Unas declaraciones que se producen mientras la tensión en Sol crece, con personas que han decidido acudir allí el día de la Fiesta Nacional para cargar contras las personas que se están manifestando por una vivienda digna.

La presidenta de la Comunidad de Madrid les ha llamado vagos, ironizando con ello. "Saludo por cierto a los de la acampada, que ya son las 12:00, y ya pueden contarnos de qué van", ha destacado en otra ocasión.

Estas no son las únicas perlas que durante este tiempo han salido por su boca. Dos días después de que comenzase la acampada, Ayuso aseguró, sin datos que lo respaldasen, que la acampada estaba afectando a los comercios en la zona.

Una afirmación que laSexta y los propios comerciantes acabaron desmintiendo. Días después, de nuevo otro intento por humillar a los acampados. "Saltimbanquis con Macintosh. Con la tienda del Decathlon imperialista. Jóvenes rebeldes de asamblea de facultad", llegó a decir.

La popular redobló el tono apenas unas horas después, tachándolos de violentos y, además, de analfabetos. "Personas que no han pagado impuestos en su vida, que no han construido nada. Que en ocasiones ni han estudiado, ni lo hacen, ni saben de qué va la vida, lo que cuesta", señaló.

Así, llegamos a la última de la presidenta, entrever que hay terroristas en Sol para después tirar de ese humor que solo ella entiende. "Que nos han llamado de El Ejido para decirnos que no quedan plásticos para los invernaderos. Les he dicho que yo no tengo nada que ver, que están en la Puerta del Sol, pero dice el delegado del Gobierno que ahí están fenomenal", bromeó.

Todos estos son intentos de humillar una protesta tan justa como necesaria frente a la ausencia de sus políticas.

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