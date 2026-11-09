Atresmedia traslada su debate a cuatro al lunes 23 de noviembre y cuenta ya con la confirmación de PP, Vox y Frente Amplio

Los detalles El grupo mantiene su ofrecimiento al PP y al PSOE para celebrar en sus instalaciones un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en la fecha que ambos consideren oportuna.

Atresmedia ha programado su debate a cuatro para el lunes 23 de noviembre, con la confirmación de Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. El plató ya está listo en San Sebastián de los Reyes, y el Partido Socialista sigue invitado a participar. Además, Atresmedia ofrece un cara a cara entre Feijóo y Pedro Sánchez en una fecha por definir. Con una trayectoria en debates que comenzó en 1993, Atresmedia se mantiene como un referente informativo, destacando en las últimas elecciones de 2023 con un cara a cara que atrajo a casi seis millones de espectadores.

Atresmedia ha trasladado su debate a cuatro al lunes 23 de noviembre. Tres candidatos han confirmado ya su asistencia: Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, de Frente Amplio.

El plató y la línea gráfica del debate ya están terminados y listos en la sede de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes. La invitación sigue abierta al Partido Socialista para que su candidato acuda al debate a cuatro de Atresmedia el lunes 23.

Además, desde Atresmedia han dejado claro que mantienen su ofrecimiento al Partido Popular y al Partido Socialista para celebrar en sus instalaciones un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, en la fecha que ambos consideren oportuna.

Una vez más, Atresmedia vuelve a demostrar su apuesta por la información y el servicio público a la ciudadanía al ofrecer la celebración de debates entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno.

Atresmedia cuenta con una sólida experiencia histórica en citas electorales, que se inició en 1993 cuando Antena 3 celebró el primer debate electoral de la historia de la televisión en España: un cara a cara electoral entre Felipe González y José María Aznar. Desde entonces, el grupo ha continuado como referente informativo, siendo el preferido por los ciudadanos para seguir las citas electorales.

En las últimas elecciones generales celebradas en 2023, Atresmedia celebró el único debate con un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que logró un 46,5% de cuota de pantalla y casi seis millones de espectadores, siendo la emisión no deportiva más vista de la temporada.

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