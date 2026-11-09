Carlos E. Cué: "En 2023, las encuestas no detectaron la movilización de la izquierda y sobredimensionaron el trasvase de votos del PSOE al PP"

El periodista de 'El País' recuerda los errores de estimación de los anteriores comicios y señala que las dos grandes incógnitas vuelven a ser la participación del electorado progresista y el posible cambio de voto entre ambas formaciones.

El periodista de 'El País' Carlos E. Cué ha analizado en Al Rojo Vivo las encuestas electorales de cara al 29N y ha recordado los errores que cometieron buena parte de los sondeos en las elecciones de 2023. A su juicio, entonces se produjeron dos grandes fallos de estimación que conviene tener presentes al interpretar las proyecciones actuales.

"Las encuestas en 2023, algunas encuestas, la mayoría de las encuestas, no todas, tuvieron dos errores muy grandes. Uno, no detectaron una movilización de la izquierda que llegó en el último momento mucho más fuerte de la esperada; y dos, detectaron un trasvase de votos del PSOE al PP muchísimo mayor de lo que realmente se produjo", ha explicado. Cue ha recordado que, a tres semanas de aquellos comicios, algunos sondeos llegaron a estimar un trasvase de hasta el 10% de los votos entre ambas formaciones, algo que finalmente no se materializó.

Por ello, el periodista considera que las dos grandes incógnitas de cara a las próximas elecciones vuelven a estar en la movilización del electorado progresista y en la magnitud del trasvase de votos que reflejan actualmente las encuestas. "Vamos a ver qué pasa con la movilización de la izquierda y vamos a ver si ese trasvase que detectan ahora mismo los sondeos se produce. Ahí están las elecciones", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.