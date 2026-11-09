El experto en demoscopia Juan Miguel Becerra: "Ahora mismo, la gran indecisión está en la izquierda"

El analista ha debatido con Narciso Michavila sobre la movilización del electorado y las diferencias entre sus sondeos, con especial atención al voto progresista que todavía podría activarse en las semanas previas a las elecciones.

La publicación de las últimas encuestas electorales ha abierto un debate en Al Rojo Vivo entre el presidente de GAD3 Narciso Michavila y el CEO de SW Demoscopia Juan Miguel Becerra sobre la evolución del voto y las diferencias entre sus respectivas estimaciones. Ambos expertos coinciden en que el electorado de la derecha está movilizado, pero discrepan sobre el comportamiento de la izquierda y el peso que puede tener en las próximas elecciones. Para Becerra, la principal diferencia entre sus análisis no está en los datos que manejan, sino en cómo interpretan el voto que todavía no se ha movilizado.

"A ver, Narciso, medimos el mismo país los dos, pero no sale cosa diferente. No está mal para comentar en una mesa como esta. La diferencia no está en lo que tú mides o lo que yo mido, sino en cómo medimos lo que no se está moviendo todavía, es decir, en cómo presuponemos lo medido. Está la derecha. La ultraderecha está muy movida, incluso coincidimos en nuestros datos", ha señalado Becerra. Michavila ha discrepado de esa interpretación y ha defendido que "la izquierda está movilizada". "No, ahí no coincidimos. Ahí es donde está la diferencia, en lo que suponemos o presuponemos que nos pasó", le ha respondido Becerra, que ha insistido en que la gran incógnita está en el comportamiento de ese electorado.

Michavila ha defendido que las elecciones podrían registrar una participación récord en términos absolutos y ha apuntado que todavía puede haber votantes indecisos dentro de sus respectivos bloques, especialmente entre PP y Vox. También ha destacado que el PSOE habría conseguido concentrar buena parte del voto útil situado a su izquierda. Becerra ha matizado esta afirmación y ha recordado que los datos que maneja corresponden a Sumar, no al PSOE. Además, ha comparado las estimaciones actuales de GAD3 con las de 2023: entonces, a tres semanas de las elecciones, Michavila situaba al PP en 152 escaños, frente a los 136 que le atribuye ahora.

Para Becerra, ambos coinciden en que los populares llegan a esta cita electoral en una posición más débil que hace tres años. Sin embargo, mantiene que la gran diferencia entre sus análisis está en la posible movilización del electorado progresista: "La gran indecisión está en la izquierda y ese voto táctico, ese voto de última hora, ese si se levantan o no del sillón, lo vamos a ver en estas tres semanas".

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