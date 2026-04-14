Montesinos revela: "El acuerdo entre PP-Vox en Extremadura está al 99%, el equipo de Guardiola está a la espera de la llamada de Vox"

El periodista Pablo Montesinos informa cómo van las negociaciones entre PP y Vox, tanto en Extremadura como en Aragón, meses después de haberse celebrado las elecciones. En el vídeo, los detalles.

Meses después de haberse celebrado las elecciones autonómicas en Extremadura (21 de diciembre del año pasado) y en Aragón (8 de febrero), las negociaciones entre PP y Vox parece que siguen adelante.

Pablo Montesinos, periodista y adjunto a la directora de Artículo 14, informa que "lo que reconocen, por lo menos en el entorno de María Guardiola, es que están a la espera de la llamada final de Vox, pero que los plazos son los que son y que esperan que si no es en esta semana tiene que ser sí o sí en la próxima semana". De este modo, añade Montesinos que "el acuerdo está al 99% (...) por no hablar del 100%".

También incluso "se ha hablado del organigrama, por mucho desmentido público que se haya dicho. Se está hablando de la configuración de las consejerías y de quién va a estar en cada uno de los órganos más importantes del Gobierno", informa Montesinos. Por su lado, confirma que en Aragón, falta todavía un poco más, "pero la negociación está encarrilada", concluye.

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