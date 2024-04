María Jesús Montero ha cargado contra el Partido Popular y los sindicatos ultraderechistas que se han hecho eco de "noticias falsas contra Begoña Gómez". La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda ha denunciado en Al Rojo Vivo la campaña de "acoso y derribo" que han "orquestado".

"Nosotros no hemos hecho un ataque a ningún familiar de un entorno de una persona que no estuviera directamente relacionado con alguna cuestión que se estuviera investigando. He escuchado decir que la señora Ayuso, su novio también ha sido objeto debate público y crítica. En el caso de Begoña Gómez, se han fabricado noticias falsas para ponerlas en el centro del debate público y dañar al presidente del gobierno al punto de irse a los tribunales que incluso el propio sindicato reconoce que no sabe de su veracidad", ha explicado.

Una serie de noticias falsas que Montero ha indicado que forma parte de esa "máquina del fango" de la que habló Sánchez y que representa una campaña de "acoso y derribo": "La máquina del fango está muy bien orquestada y mantiene la mentira. El problema es que los partidos políticos se hagan eco de esa noticia sabiendo que es falsa. No les importa la verdad, les importa el acoso y derribo al adversario político".