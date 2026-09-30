Monrosi: "La ministra de Vivienda no se sabía los datos que le preguntaban sobre el decreto que acababa de aprobar el Consejo de Ministros"

El periodista revela que los decretos de vivienda todavía no estaban redactados cuando la ministra compareció tras el Consejo de Ministros y que los textos se terminaron a lo largo del día tras negociarse hasta última hora.

El periodista de 'elDiario.es' José Enrique Monrosi ha analizado si saldrá adelante el primer decreto de vivienda y considera que, a estas alturas, "sería una absoluta sorpresa que no saliese ese decreto con el grueso del paquete de medidas". Según explica, "lo más normal es que salga adelante, entre otras cosas porque se ha negociado con Junts incluir alguna de sus demandas". En su opinión, "lo normal es que ese gran decreto salga" y también "sería una sorpresa que saliese adelante el que propuso, el que arrancó Sumar al Gobierno y que básicamente lo que incluye es la prórroga de los alquileres". Por eso, considera que "cualquier cosa que sea salirse de esa ecuación, que salga el que tiene el paquete de medidas y que se caiga el otro, hasta ahora, desde luego, sería una sorpresa".

Preguntado por si Podemos es capaz de votar en contra o abstenerse en el primer decreto, o si estará pendiente de lo que diga el Sindicato de Inquilinas, Monrosi asegura que "todos están pendientes de lo que dice el Sindicato de Inquilinas. Todos, desde la izquierda hasta la derecha, por supuesto". Señala que la izquierda "se ha puesto a correr para hacer en seis días lo que no había sido capaz de hacer en los meses anteriores", mientras que "también la derecha" está pendiente de la situación. "Los nervios son evidentes", afirma, antes de señalar que se está intentando "reventar a Maricarmen investigando en su vida a los portavoces del Sindicato de Inquilinas".

Para Monrosi, "todos están pendientes de lo que hace el Sindicato de Inquilinas. También Podemos y, evidentemente, ninguna fuerza progresista —y esto además lo saben los socios del Gobierno— tiene capacidad ahora mismo, con la movilización que hay en la calle, para tumbar un decreto que se queda muy lejos de lo que pide el propio Sindicato de Inquilinas, pero que evidentemente mejora la situación con respecto a la semana pasada, cuando echaron de su casa a una mujer de 87 años".

El periodista también ha explicado por qué se ha tardado tanto en entregar el texto de los decretos a los grupos parlamentarios y por qué uno de ellos todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Monrosi cuenta que le sorprendió que, durante la comparecencia de la Ministra de Vivienda posterior al Consejo de Ministros, "a la mayor parte de las preguntas de los periodistas, la ministra de Vivienda no se sabía la respuesta". Según relata, "hubo algún momento incluso incómodo y un poco violento porque empezaba a buscar en sus papeles" y no conocía "los datos concretos que le preguntaban los compañeros periodistas en la rueda de prensa sobre el decreto que acababa de aprobar el Consejo de Ministros", pese a que estaba "supuestamente" al frente de esa negociación desde el Ministerio de Vivienda.

Tras preguntar por qué los grupos parlamentarios no habían recibido todavía los textos, Monrosi asegura que pudo contrastar que, "ayer, a la hora de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, todavía no estaban redactados los articulados de los decretos". Según explica, "se redactó durante el día y por eso también pasaron horas hasta que grupos como Ayuso, Podemos o el conjunto del Grupo Parlamentario tuvieron ese texto en sus manos". La razón, concluye, es que "se negoció hasta última hora. Como siempre, a la carrera y, por tanto, estuvieron introduciendo cambios. Se pusieron a redactarlo ayer, durante todo el día".

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