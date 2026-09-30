Juan Bravo (PP), en contra del decreto de vivienda: "Hay que hacer justo lo contrario de lo que propone el Gobierno"

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, carga contra el decreto de vivienda que ha aprobado el Consejo de Ministros y que este viernes, 2 de octubre, irá al Congreso de los Diputados para que se vote.

El PP ya ha avanzado que votará en contra de los dos decretos de vivienda aprobados este martes en Consejo de Ministros y que irán este mismo viernes, 2 de octubre al Congreso de los Diputados. Todo queda en manos, por tanto, de los socios de investidura del Gobierno.

La periodista de laSexta Ángela Vera ha entrevistado para Al Rojo Vivo al vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado en el Congreso, Juan Bravo, quien ha cargado duramente contra estos dos decretos.

Bravo afirma que el decreto no recoge la prohibición de los desahucios a los vulnerables hasta 2030 o que los fondos buitre puedan adquirir viviendas: "Hay conceptos que no están claros, con lo cual no se puede aplicar".

"En lo que estamos de acuerdo", indica el diputado popular, "es que a los vulnerables hay que apoyarlos y esto se soluciona con dos vías: primero, construyendo viviendas y segundo, que a todas esas viviendas del mercado de alquiler que han desaparecido por inseguridad jurídica, se les dé la seguridad jurídica".

A la pregunta de cuál es la responsabilidad que tienen las autonomías, ya que son estas quienes tienen las competencias en vivienda, el diputado subraya que "el rol fundamental de vivienda lo tiene el Estado".

Y añade que "el mayor incremento de los precios de la vivienda se ha producido en el año 2022 a 2024, que el mayor incremento de la población se ha producido en el año 2021-2025 y recordemos que este Gobierno ha hecho una regularización extraordinaria. Si no tenemos vivienda para los que están, este Gobierno nos trae más gente".

De este modo, según Bravo, "si tú intentas incentivar la vivienda, pero llega el Gobierno central y hace normas que van en contra de la vivienda y en contra de dar respuesta a los vulnerables, tenemos 272.000 desahucios con este Gobierno".

Por tanto, concluye contundente que "hay que hacer justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno. Esa es nuestra propuesta y donde lo hacemos, funciona".

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