Pedro Vallín: "Porque el decreto no vaya en bloque, no puedes tumbar el primero de los dos, salvo que seas muy irresponsable y solo pienses en tus intereses"

De acuerdo con la votación de los dos Reales Decretos sobre vivienda que se producirá este viernes en el Congreso, el periodista Pedro Vallín explica en Al Rojo Vivo que algunos partidos políticos caen constantemente en la llamada "falacia del nirvana". En el vídeo, los detalles.

Los dos Reales Decretos-ley vivienda que salieron del Consejo de Ministros de este martes tras tensas negociaciones entre los dos partidos que forman el el Gobierno de coalición, se votarán este viernes en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados.

¿Saldrán finalmente los dos? ¿Solo uno? A la espera lo que digan Junts y PNV, Podemos sigue reticente porque el decreto se haya troceado en dos y no haya ido en bloque. Ante esto, el periodista Pedro Vallín señala a la llamada 'falacia del nirvana'.

"Cuando hablamos de determinadas formaciones políticas estamos permanentemente incurriendo o viéndolas incurrir en la falacia del nirvana que es una cosa que cuando uno supera la adolescencia debería superar, que es que lo mejor es enemigo de lo bueno", afirma Vallín.

Por tanto, asegura: "Porque no vaya en bloque el decreto, tú no puedes tumbar, salvo que seas muy irresponsable y solo pienses en tus beneficios políticos y no en la vida de la gente".

Por otro lado, en cuanto al voto de los partidos conservadores catalán y vasco, Vallín reflexiona: "Con la potencia con la que se ha desplegado el sindicato de inquilinos por toda España, que creo que nadie sospechábamos que tenían este grado de organización y este músculo para plantarse en las calles, no quiero ni pensar qué pasaría si el viernes no sale ninguno de los dos decretos, creo que ardería el país. Esto es inconveniente para todos, entre otros incluso para los que se dedican a especular".

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