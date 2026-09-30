Lamet, sobre la crisis en Ceuta: "No puede ser que se esté dando la sensación de un Estado pseudo fallido"

Lamet reclama una mayor respuesta del Gobierno ante la situación de Ceuta y cuestiona que no se hayan movilizado todos los recursos disponibles: "No es comprensible cómo no se han volcado todos los recursos".

"Es intolerable", ha sido el diagnóstico del periodista de 'El Mundo' Juanma Lamet sobre la situación de Ceuta. El periodista ha cuestionado que, dos meses después del inicio de la crisis, "todavía no se haya agilizado todo el proceso y que los triajes sigan yendo lentísimo".

Lamet considera que "tenemos un Gobierno que pecó gravemente en agosto por incomparecencia, pero después ha tenido una falta de iniciativa lacerante". En su opinión, "no puede ser que en Ceuta se esté dando la sensación de un Estado pseudo fallido y que, ante la pérdida de convivencia en sociedad y que los ceutíes no puedan más, no se esté haciendo lo suficiente".

El periodista también ha puesto el foco en la falta de recursos destinados a agilizar los procedimientos: "No puede ser que haya apenas una decena de policías de refuerzo para hacer los triajes y agilizar las expulsiones a un país como Marruecos, que las ha pedido, y que, sin embargo, en otras ocasiones haya muchos más fondos y se esté poniendo el dinero en donde se pone el mensaje político. No es comprensible".

En este sentido, ha insistido en que "no es comprensible cómo no se han volcado todos los recursos".

Lamet también ha denunciado el trato que, a su juicio, recibe Ceuta en el marco de la relación de España con Marruecos: "Como una vez más y de manera vergonzosa, a Ceuta se la trata de una manera subordinada a Marruecos. Y Ceuta, que es España, no puede ser subordinada a nuestra relación con Marruecos. Ceuta tiene que ser igual que Girona, que Albacete o que Sevilla".

Por último, ha valorado el discurso del Rey como "un buen toque de atención a nuestros socios europeos": "Ceuta es como si estuviera en Asturias".

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