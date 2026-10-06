José Ignacio García (Adelante Andalucía) descarta una candidatura única para el 29N: "Tenemos otro proyecto, nosotros queremos ampliar el espacio de la izquierda"

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, explica en El Objetivo los motivos por los que su formación descarta unirse al Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre. "Necesitamos un proyecto impugnador de la izquierda y eso es Adelante a Andalucía", afirma.

Este lunes, Teresa Rodríguez anunciaba que Adelante Andalucía no irá en una lista unitaria de izquierdas, rechazando por tanto concurrir en el llamado Frente Amplio para las elecciones generales del 29N. José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, despeja todas las dudas en El Objetivo

"Lo importante es que en Adelante Andalucía estamos preparados y preparadas, estamos listos y listas y vamos a presentarnos a las elecciones generales recogiendo un poco la experiencia de las últimas elecciones andaluzas", afirma García.

Es cierto, no obstante, que "no conseguimos nuestro objetivo de echar a las derechas, pero dimos un salto importante, superamos a Vox en dos provincias y vamos a las elecciones generales con este proyecto", añade García, quien confirma que en los próximos días se anunciará el candidato: "Vais a conocer en los próximos días a gente mucho mejor que yo para ir al Congreso de los Diputados".

"Somos la mejor herramienta para quitarle escaños a las derechas porque, para quitarle escaños a las derechas, necesitamos una izquierda fresca, nueva, alegre; una izquierda andalucista, feminista, y eso es lo que representa Adelante Andalucía, y no una izquierda que se conforma con la gestión del presente, arrastrando un poco los pies por las instituciones", añade García, dando así por descontada una candidatura única de la izquierda a la izquierda del PSOE.

En las elecciones andaluzas de hace apenas cuatro meses, argumenta García, "se demostró algo que es muy importante y es que, en Adelante Andalucía, multiplicamos por cuatro nuestra representación sin tocarle ni un solo escaño a la candidatura de Izquierda Unida y Podemos".

Es decir, "ellos se quedaron tal y como estaban y nosotros multiplicamos por cuatro. ¿Por qué? Porque creo que hay un montón de gente ahí, y lo estamos viendo con las movilizaciones en las calles, que necesita una izquierda diferente", aclara el portavoz de Adelante Andalucía.

Y añade: "Creo que eso es más útil que otra vez siempre la izquierda que está peleada. Yo les deseo lo mejor a Izquierda Unida, Podemos y al Frente Amplio, pero creo que en Andalucía necesitamos otra cosa. Yo no quiero quitarle ni un solo escaño al Frente Amplio, quiero quitárselo al PP y a Vox, como hicimos en las elecciones andaluzas".

Sin embargo, y como le recuerda Ana Pastor, eso no es así, porque "al final tienen que elegir entre los partidos de izquierda. ¿Les han llamado o no para unirse? ¿Les han llamado o no para decirles, vénganse?".

"No nos han llamado", responde García, "pero en Andalucía ya llevamos mucho tiempo en el que hay dos papeletas y si hubiéramos ido juntos en las últimas elecciones (Adelante Andalucía, Por Andalucía y Podemos) habríamos sacado menos escaños de los que hay actualmente", afirma el portavoz del partido.

Porque, argumenta, "hubo mucha gente que, gracias a Adelante Andalucía, conseguimos sacarla de la abstención y movilizarla, incluso hay gente joven que estaba dudando, aunque nos parezca una locura, entre Vox o Adelante Andalucía".

"Creo que nosotros estamos intentando ampliar el espacio de la izquierda, yo no quiero pelearme con la izquierda, yo les deseo lo mejor, son compañeros y compañeras, pero tenemos otro proyecto. Creo que recogemos también un poquito ese espíritu de la plaza y de la lucha y esa alegría que se respira ahora mismo en la plazas de Andalucía y de todo el Estado (...) Necesitamos un proyecto impugnador de la izquierda y eso es Adelante Andalucía", concluye García. En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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