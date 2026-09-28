Monrosi, sobre la dimisión del delegado de Ceuta: "Su situación era insostenible, sobre todo, a raíz de la rueda de prensa en la que mintió"

El periodista ha señalado que "no es verdad que no tuviese conocimiento de las conversaciones que tenía su jefe de Gabinete con miembros del CNI en Ceuta", tras lo que ha destacado que en lo que dice la verdad es en que en los días previos "él emitió informes a sus superiores".

José Enrique Monrosi ha reaccionado en Al Rojo Vivo a la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y ha expresado que su situación "era absolutamente insostenible". "Creo que, sobre todo, era insostenible a partir de esa rueda de prensa en la que mintió, en la que no dijo toda la verdad, no sé si por protegerse a él, por proteger a parte de su equipo, porque lo había pactado con el Gobierno y por proteger a sus superiores", ha señalado.

En este sentido, el periodista ha subrayado que "no es verdad que él no tuviese conocimiento de las conversaciones que tenía su jefe de Gabinete con miembros del CNI en Ceuta los días antes" a la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. "No es verdad que no supiese de esas informaciones, como él dijo en esa rueda de prensa que yo creo que le condenó porque no supo contestar ni a una sola de las preguntas que se le hizo", ha insistido.

Para Monrosi, "nadie estuvo a la altura ahora visto con perspectiva de lo que ocurrió en Ceuta el 30 de julio". Sin embargo, ha destacado que "lo que sí es verdad, en lo que no miente el delegado del Gobierno, es que en los días previos al 30 de julio él emitió informes a sus superiores, al Gobierno central, en los que ya hablaba de una situación absolutamente límite y en los que demandaba ayuda y medidas urgentes".

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