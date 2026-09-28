Sánchez apuesta por "privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico" en plena negociación del 'decreto Maricarmen'

El contexto A pesar de que queda menos de un día para que el Gobierno se reúna en el Consejo de Ministros, las negociaciones para el Real Decreto-ley de vivienda continúan a contrarreloj. Desde Sumar insisten en que el decreto "debe escuchar el clamor de la calle".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enfatizado la necesidad de priorizar el uso residencial de las viviendas sobre el turístico, en el contexto de la negociación del 'decreto Maricarmen'. Durante su intervención en el acto de presentación del informe Vidas Futuras en Barcelona, Sánchez destacó que el Gobierno está colaborando con los grupos parlamentarios para aprobar un real decreto ley en el Consejo de Ministros, con medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda. Subrayó la importancia de actuar en este ámbito, recordando que la ley estatal ya ofrece herramientas que algunas comunidades, como Cataluña, están utilizando.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado este lunes por "privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico" en plena negociación del 'decreto Maricarmen' y a menos de 24 horas de que se reúna el Consejo de Ministros.

En su intervención en el acto de presentación del informe Vidas Futuras, en el Disseny Hub Barcelona, Sánchez se ha pronunciado así cuando el Gobierno está trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este mismo martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda.

"Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna", ha resuelto el jefe del Ejecutivo tras recordar que la actual ley de vivienda estatal ya habilita "palancas" que pueden ser utilizadas por las comunidades, lo que sí hace el Govern catalán pero no otros ejecutivos autonómicos.

Así, Sánchez ha insistido en que hay que "gobernar el mercado de vivienda, que las tendencias demográficas no impidan el desarrollo de los proyectos de vida de todos, y en especial de los más jóvenes". También ha insistido en la importancia de "aumentar la oferta asequible adaptada a todas las realidades sociales, pero también a las que este informe señala como las realidades del mañana".

A pesar de que queda menos de un día para que el Gobierno se reúna en el Consejo de Ministros, las negociaciones para el Real Decreto-ley de vivienda continúan a contrarreloj. Desde Sumar insisten en que el decreto "debe escuchar el clamor de la calle".

De esta manera, fuentes de la formación indican a laSexta que el texto queda aún lejos de dar una "respuesta clara en puntos muy concretos", así como "una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos, y la renovación de los contratos".

En cambio, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado "optimista" con respecto a las negociaciones para alcanzar un acuerdo. En declaraciones a los medios en el XVII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, Cuerpo ha insistido en que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "está haciendo un trabajo excepcional", en unas circunstancias "muy difíciles. "Yo creo que podemos llegar a un acuerdo", según Cuerpo, que cree que puede cerrarse un texto "ambicioso".

"Para eso estamos trabajando, porque es lo que nos piden los ciudadanos. Tenemos que seguir empujando y lo vamos a hacer", asegura Cuerpo, que invita al resto de fuerzas a que "respondan" a esta situación.

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