Marwán, sobre el problema de la vivienda: "Es un drama social; la gente sufre mucho y no hay respuestas desde los gobiernos"

El cantautor ha expresado que "es absolutamente vergonzoso que se desproteja a los ciudadanos y que los gobiernos a veces hagan leyes más para servir a grandes corporaciones o para servirse a ellos mismos que para servir a la gente".

Marwán ha acudido a Sol para mostrar su apoyo a las cientos de personas que han acampado allí para reclamar una solución al problema de la vivienda. Desde allí, el cantautor ha afirmado que "vivimos un momento de emergencia nacional porque la vivienda para muchas personas se ha vuelto inaccesible". "Aquí ha venido la gente a protestar y todos los que podemos apoyar también desde el mundo de la cultura y desde cualquier otro mundo estamos haciéndolo", ha expresado.

En lo referente a cuál es el ambiente que se respira en el centro de Madrid, el artista ha señalado que el otro día veía "mucha indignación en lo de Maricarmen y mucha tristeza", pero ahora ve "brotes de esperanza de gente que realmente ya está dando un golpe en la mesa y quiere cambiar la situación de lo que está sucediendo en este país".

"Es absolutamente vergonzoso que se desproteja a los ciudadanos y que los gobiernos a veces hagan leyes más para servir a grandes corporaciones o para servirse a ellos mismos que para servir a la gente. En definitiva, el tema de la vivienda es un drama social brutal y la gente está sufriendo mucho y no hay respuestas desde los gobiernos", ha denunciado.

Así, Marwán ha insistido en que "la vivienda es inaccesible" y ha criticado que "los precios son brutales en cualquier barrio". "Ya no es que vengas al centro de Madrid y un zulo de 40 metros te cueste 1.600 o 1.700 euros; es que te vas a los barrios de la periferia y es inasumible pagar el alquiler", ha subrayado, a lo que ha añadido: "Y ya no te digo comprar una casa, y no solo para los jóvenes".

En este sentido, el cantautor ha destacado que "la gente no puede separarse". "Hay gente que se quiere divorciar y no pueden porque no se pueden permitir un piso y tienen hijos. Se vuelve verdaderamente un drama. Tienen que emplear todo su sueldo para pagar un piso, no les queda dinero para nada más y es algo en lo que los políticos tienen que intervenir, como han hecho en otros países", ha defendido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.