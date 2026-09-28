Irene Dorta afirma que la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta "era un secreto a voces": "Hay mucho odio hacia él en la ciudad, le culpan de la inacción"

La periodista de El País explica y analiza todo lo que hay detrás de la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. En el vídeo, todos los detalles.

Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, ha dimitido este lunes, 28 de septiembre. En una comparecencia en la que que no ha aceptado preguntas de los periodistas, el ya exdelegado ha apuntado hacia arriba y ha reiterado que "mucho antes" del 30 de julio, cuando alrededor de 80.000 migrantes entraron de forma irregular en Ceuta, comunicaron "lo que pasaba". Igualmente, ha subrayado que la situación a nivel personal era ya insostenible.

Según la periodista de El País Irene Dorta, que ha seguido de cerca todo lo acontecido en la crisis de Ceuta, "lo que queda claro de estos avisos fue que en Ceuta preocupaba mucho el tema de la sentencia del Tribunal Supremo porque empezaban a ver que era un verano bastante movido en la frontera y tenían la salvedad de que ese año no podían devolver a la gente que venía por mar, y por eso envió ese informe el 16 de julio, con una propuesta para reformar Extranjería e interior".

Además, "nos dicen que hubo numerosas comunicaciones con Aina Calvo, con la Secretaría de Estado de Seguridad, pidiendo constantemente poner una barrera y que se estaba estudiando cómo hacerlo", añade Dorta, destacando otra información: "También, el informe del 24 ya fue más explícito con el con pedir varios refuerzos, porque la situación en ese momento empezaba a preocupar mucho".

Por ende, subraya que "lo que queda claro es que antes del 30 de julio, más allá de que nadie pudiera avanzar que es que se iba a producir esa avalancha, la situación ya era grave y así lo estaba transmitiendo Pérez Triana".

Por otro lado, y en cuanto a las declaraciones del propio exdelegado del Gobierno en Ceuta, "él deja un poco claro que existen esos informes". Igualmente, informa Dorta que ha visitado la ciudad y revela que "mucha gente en Ceuta, que conoce a Pérez Triano, no entiende por qué ha estado todo este tiempo, de alguna forma, callado, porque allí mucha gente decía 'él tiene unos informes y los va a utilizar para su defensa', informes en los que él explicitaba medidas de refuerzo y en los que él avisaba de que la situación era urgente. Y esto lo que ha señalado hoy (en su dimisión)".

A la pregunta de si cree que la dimisión tiene que ver con el futuro judicial o penal, la periodista responde que cree que "a partir de la desclasificación de los papeles [sobre la crisis de Ceuta], él se convirtió en una figura muy complicada en la ciudad. Nosotros hemos visto que es muy complicado que él incluso pueda salir a la calle. Allí en Ceuta hay mucho odio hacia él porque le culpan de la inacción y, en parte, también por este aviso o no aviso de su jefe de gabinete allí.

"Realmente yo creo que esta dimisión era un secreto a voces en ese en esa ciudad autónoma. Mucha gente decía que no era sostenible que se quedara y mucho menos siendo el candidato del PSOE. Y creo que era una decisión que él tenía meditada personalmente y que ha esperado a que hubiera un relevo para poder hacerla pública", concluye Dorta.

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