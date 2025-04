Monrosi desvela que la situación de Beatriz Corredor (Red Eléctrica) es "comprometida": "La opinión que tiene el Gobierno sobre su gestión es nefasta"

José Enrique Monrosi, periodista de elDiario.es, critica la tardanza de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, en comparecer tras el apagón de este pasado lunes, 28 de abril, que dejó sin luz durante horas a toda la península.

"Me parece una gran noticia que, por fin, dos días después la hayamos escuchado. Un reproche que, por cierto, también le hacían ayer desde el Gobierno; que no se hubiese puesto al frente, desde un punto de vista comunicativo, de esta gestión", afirma Monrosi.

Igualmente, critica también el periodista que no se puede dar el mensaje a la ciudadanía de que el sistema no ha fallado (como ha dicho Corredor en su comparecencia) "porque el sistema ha fallado, y eso no es incompatible con decir que ha sido un éxito (algo que seguramente se estudie en otros países) cómo en tan solo unas pocas horas este país ha sido capaz de levantar desde cero su sistema eléctrico".

Ahora bien, por otra parte, Monrosi desvela que la situación de Corredor es "comprometida", aunque ella ya ha dicho en la Cadena SER que no piensa dimitir: "La opinión que tienen ahora mismo desde el Gobierno de la gestión de Beatriz Corredor es nefasta".

"Lo que se considera es que se ha puesto de parte de los operadores privados y el mensaje que está trasladando el Gobierno es el de 'necesito saber qué ha pasado'", añade Monrosi; sin embargo, "desde el Gobierno preguntan a Red Eléctrica por los operadores privados y la única respuesta que obtienen es que por su parte, no hay responsabilidad". En el vídeo podemos ver con todo detalle esta información.