Prudencia y silencio en Junts por los decretos de vivienda a dos días de la votación

Los detalles En la formación de Carles Puigdemont están tirando de prudencia y silencio. Mientras en privado no dicen nada, en público se limitan a hablar de caos, desbarajuste e improvisación con los decretos.

A dos días de la votación de dos Reales Decretos-ley sobre vivienda en España, la incertidumbre en el Congreso se centra en el apoyo de varias fuerzas políticas, especialmente Junts. La formación de Carles Puigdemont ha mantenido silencio, mientras su portavoz, Miriam Nogueras, no asistió a la sesión de control. Junts critica la gestión de los decretos, pero sin entrar en detalles. El segundo decreto, crucial según Sumar, aún no se ha publicado en el BOE. ERC, aunque considera los textos insuficientes, ha confirmado su apoyo, aunque su portavoz, Gabriel Rufián, revisará los documentos minuciosamente.

A tan solo dos días para que se voten los dos Reales Decretos-ley para afrontar el problema de la vivienda en España, la gran pregunta en el Congreso de los Diputados es si los decretos saldrán adelante.

Todo el mundo está pendiente fundamentalmente de dos o tres fuerzas políticas y de cuál será su voto este viernes en el pleno extraordinario. Entre los partidos clave para que salgan adelante los decretos está la formación de Carles Puigdemont.

Todas las miradas están puestas en Junts pero, por ahora, el partido está optando por un tiempo de silencio. La portavoz de la formación en el Congreso, Miriam Nogueras, ni siquiera ha asistido este miércoles a la sesión de control al Gobierno.

En la formación de Carles Puigdemont están tirando de prudencia y silencio. Mientras en privado no dicen nada, en público se limitan a hablar de caos, desbarajuste e improvisación con los decretos. Aun así, Junts no critica nada concreto ni baja al detalle del contenido. Desde la formación insisten en que todavía siguen leyendo los decretos y que el segundo, el de la renovación automática de alquileres, les ha llegado hace apenas unos minutos.

Precisamente, este último aún no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado por cuestiones técnicas y jurídicas, según indican desde el Ejecutivo a laSexta. La medida se publicará este jueves, un día antes de la votación.

Este último es el que, según Sumar, "realmente arregla el problema" de la vivienda en España. "Hemos avanzado muchísimo. Ese decreto va a tener un amplio acuerdo. Pero el otro decreto, el que arregla realmente el problema, también debe ser votado", ha indicado este miércoles el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y diputado de Sumar, Enrique Santiago. Así, ha hecho hincapié en que "el que vote en contra generará graves problemas a la gente".

Al ser preguntado por qué no se ha publicado el segundo decreto este miércoles, Santiago ha asegurado que "debe publicarse de inmediato". "Es fundamental que se publique rápido", ha señalado.

ERC votará a favor

Por ahora, lo que sí se conoce es el voto de ERC. Según su líder, Oriol Junqueras, aunque ambos textos son "claramente insuficientes" para paliar la crisis de vivienda, ha confirmado que apoyará la convalidación de los dos decretos.

En cambio, aunque Junqueras ha confirmado que su partido votará a favor, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha insistido en que él leerá "hasta la última coma". "Ya sé que Junqueras ha dicho que sí, pero yo revisaré todo. Me da igual lo que diga Junqueras, yo voy a leerlo hasta la última coma", ha asegurado.

El PP no apoyará los decretos

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya ha anunciado que su partido no apoyará los decretos de vivienda del Gobierno que se votarán este viernes en el Congreso.

"No voy a apoyar a un Gobierno tramposo. Si no hay vivienda la gente no podrá alquilar ni comprar. No suelo adelantar la votación pero hoy sí por respeto a los españoles. No vamos a apoyar una trampa. Me siento estafado", ha dicho Feijóo en los pasillos del Congreso.

"El Gobierno ha aprobado dos normas incompatibles entre sí", ha señalado Feijóo, quien ha añadido que "necesitamos solventar los problemas de los vulnerables con una legislación segura". "Esta es la mayor trampa que he visto en las Cortes. Uno de los decretos deroga el anterior. Es una falta de respeto. No cuenten conmigo para estafar a nadie", ha indicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido