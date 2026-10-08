Miguel Sebastián, sobre la subida del SMI antes de las elecciones: "Creo que forma parte de la oferta electoral de Yolanda Díaz"

El profesor pide al Gobierno prudencia ante una nueva subida del salario mínimo y reclama recuperar el diálogo social antes de adoptar medidas económicas, en un contexto internacional que considera especialmente complejo.

El exministro y profesor Miguel Sebastián ha reclamado al Gobierno prudencia ante su intención de volver a subir el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2027 y ha defendido que una decisión de este calado debería abordarse dentro del diálogo social y, en su caso, formar parte de la oferta electoral de los partidos.

Sebastián considera que el mensaje del Ejecutivo sobre una nueva subida del salario mínimo ya ha llegado a la ciudadanía. "Yo creo que ese mensaje lo ha recibido perfectamente la población", ha señalado.

A partir de ahí, el exministro ha defendido que el Gobierno debería evitar adoptar medidas importantes sin recuperar previamente el diálogo con los agentes sociales. "Yo creo que ahora el Gobierno se debería abstener de tomar medidas, digamos, importantes, sin primero, sin hacerlo dentro del diálogo social que ahora mismo está roto", ha afirmado.

En su opinión, además, una nueva subida del SMI debería plantearse como una propuesta electoral y no aprobarse antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. "Y segundo, sin esperar a que haya unas elecciones. Creo que esto debe ser parte también de una oferta electoral", ha apuntado.

Sebastián ha puesto como ejemplo la propia propuesta de Yolanda Díaz: "Es decir, la oferta electoral de Yolanda Díaz o de su partido político es que suba el salario mínimo y entonces vamos a las elecciones y decidimos".

Sus declaraciones se producen después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo haya anunciado que el Gobierno volverá a plantear una subida del salario mínimo para 2027. La comisión de expertos que asesora sobre la evolución del SMI analizará cuánto debería incrementarse el próximo año. Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.221 euros.

Más allá del debate sobre el salario mínimo, Sebastián ha advertido de la complejidad del escenario internacional y ha reclamado una mayor atención a los riesgos económicos que se están acumulando. "Estamos en una situación muy complicada, internacional, que en España, como estamos con el tema de las elecciones y el tema de la vivienda, etc, y la tragedia que ha ocurrido con el desahucio de Mari Carmen, no estamos mirando lo que está ocurriendo fuera", ha explicado.

El exministro considera que España se encuentra ante un contexto internacional "mucho más complicado de la que nos creemos dentro de España" y ha llamado a actuar con especial cautela. "Ya ven cómo está el petróleo, cómo está el gas, cómo está escalando la guerra de Ucrania, todas las complicaciones del mercado de deuda, la situación de Francia", ha enumerado.

Por ello, Sebastián ha concluido que "hay que ser muy prudentes" y ha insistido en que las decisiones económicas que adopte el Ejecutivo deberían contar con el respaldo del diálogo social. "Y las medidas que se tomen, desde luego, hay que hacerlas con el diálogo social".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido