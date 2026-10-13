Miguel González, sobre la entrada de buques de guerra marroquíes en Ceuta: "Fue una intromisión reiterada y deliberada, sin precedentes"

El periodista de 'El País' detalla la entrada de buques de guerra marroquíes en aguas españolas durante la crisis migratoria de Ceuta y explica cómo se desarrolló el episodio y la respuesta de la Armada española.

La entrada de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas coincidió con los días de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, un episodio que hasta ayer no había trascendido. El periodista de 'El País' Miguel González, autor de la información, ha abordado en Al Rojo Vivo las circunstancias de esta incursión naval y la respuesta del Gobierno español.

Preguntado sobre si la llegada de los inmigrantes estaba coordinada con la entrada de los buques de la Armada marroquí, González ha reconocido que no hay una respuesta concluyente. Sin embargo, ha destacado la coincidencia temporal entre ambos episodios: "Lo que sí podemos hacer es simplemente, analizando los hechos, ver que es una entrada que es simultánea a la irrupción de más de 70.000 inmigrantes a través de la frontera del Tarajal, en Ceuta".

El periodista ha subrayado que, aunque en otras ocasiones se habían producido incursiones de embarcaciones marroquíes en aguas españolas por motivos de tránsito o persecución, lo sucedido en esta ocasión presenta características diferentes. "En este caso lo que fue es una intromisión reiterada, deliberada y persistente que, según me dicen, no tiene precedentes. O, por lo menos, las personas con las que he hablado no recuerdan que se produjera nada similar", ha explicado.

González también se ha referido a las declaraciones del presidente del Gobierno, quien habría confirmado los hechos ante los periodistas, aunque restándoles importancia al calificarlos de episodios puntuales. Para el periodista, esa reacción encaja con la estrategia que, a su juicio, ha mantenido el Ejecutivo desde el inicio de la crisis: "La actitud del Gobierno desde el principio de esta crisis ha sido buscar el apaciguamiento de Marruecos, evitar la escalada".

No obstante, ha señalado que sí hubo una respuesta militar española, con el despliegue de varios buques de la Armada, entre ellos el Rayo y las fragatas Santa María y Navarra, además de otras patrulleras. Estas embarcaciones vigilaron las aguas territoriales, hicieron acto de presencia y ejercieron una función disuasoria. Durante las maniobras, según ha relatado, llegó a producirse una situación de grave riesgo de colisión entre dos embarcaciones

La crisis terminó requiriendo, además, una intervención directa entre autoridades militares españolas y marroquíes. "Hubo una gestión directa por parte de autoridades españolas, autoridades militares, con las autoridades marroquíes y sus homólogas para que cesaran estas intromisiones en el espacio marítimo español", ha explicado González. Según su relato, las incursiones cesaron tras esas gestiones.

El periodista ha añadido que uno de los episodios más delicados fue el riesgo de colisión entre un buque de la Armada marroquí y una patrullera española. Sobre este punto, ha recordado que Marruecos no reconoce la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y, por tanto, tampoco la de sus aguas territoriales, que se extienden hasta 12 millas desde la costa.

Sin embargo, González ha precisado que, pese a esa posición, las embarcaciones marroquíes no suelen entrar en esa zona, ya que pueden rodearla sin dificultad y existe libertad de tránsito por el estrecho de Gibraltar. Por ello, ha concluido que, independientemente de la postura de Marruecos sobre la soberanía, la entrada descrita supone una vulneración de las aguas territoriales españolas.

A su juicio, la respuesta del Ejecutivo ha estado orientada a rebajar la tensión por canales diplomáticos y militares, en lugar de escalar el conflicto. Una estrategia que, ha advertido, todavía no ha permitido recuperar plenamente la normalidad en Ceuta, pese a la visita de los Reyes.

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