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Hay cinco detenidos

Una agricultora, la 'heroína' que logró frustrar el atentado contra una base aérea británica utilizada por EEUU

Los detalles La mujer, que por seguridad ha preferido mantenerse en el anonimato, vio una furgoneta y cinco hombres encapuchados mientras volvía del trabajo y dio la voz de alarma.

Detenidos por intento de atentado
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Donald Trump ha celebrado la detención de cinco hombres que presuntamente planeaban un atentado contra la base aérea de Fairford, utilizada por las fuerzas estadounidenses, como suya. Desde el otro lado del océano, asegura que los detenidos ya estaban en el punto de mira de Washington y alardea de su implicación. "Los teníamos bajo investigación", ha señalado.

Sin embargo, lo cierto es que fue una agricultora de un pequeño pueblo situado a menos de un kilómetro de la base la que dio la voz de alarma. La mujer, que sabía que vivía junto a una instalación crítica, había agudizado su sexto sentido. Mientras volvía del trabajo, la agricultora, que ha preferido mantenerse en el anonimato por seguridad, vio una furgoneta y cinco hombres encapuchados y avisó de ello.

"Quiero agradecer a la persona que actuó con rapidez y nos informó de esto", ha expresado el ministro de Defensa de Reino Unido, quien, por ahora, no confirma la participación de Irán en el intento de atentado. "Creo que es prematuro especular sobre estas personas y sus motivos", ha declarado.

Los medios británicos ya apuntan a una conexión entre los detenidos y los iraníes, ya que desde la base de Fairford despegan los bombarderos B1 y B52 estadounidenses que utilizan en la guerra.

Para pasar desapercibidos, los sospechosos llevaban pegatinas notablemente falsas de una distribuidora de combustible en tres furgonetas llenas de explosivos.

Pese a que la República Islámica no ha confirmado la autoría, este incidente podría afectar a las negociaciones de esta semana.

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