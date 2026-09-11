Guillermo Fesser, tras los 25 años del 11S: "Trump ha convencido a los estadounidenses de que vivimos en un estado permanente de emergencia"

"Estados Unidos es hoy una nación temerosa, sospecha del resto de los países, se aísla y confunde agresividad con fortaleza", afirma Guillermo Fesser tras los 25 años de los atentados del 11S.

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para hablar del 25 aniversario de los atentados del 11S: "Aquí hay una mezcla de sentimientos muy profunda", explica el corresponsal, que reflexiona en el vídeo: "Date cuenta de que, 25 años después, en lugar de servir aquello para una reflexión, sufrimos todavía las consecuencias de la decisión de George Bush de politizar el miedo". Y es que el periodista destaca que el entonces presidente de EEUU "dio a los estadounidenses el permiso para odiar, un miedo que sigue latente y que Trump ha aprovechado de una forma muy brillante".

Fesser indica que Trump ha convencido a los estadounidenses "de que vivimos en un estado permanente de emergencia": "Los inmigrantes nos invaden, los periodistas nos mienten... Estados Unidos es hoy una nación temerosa, sospecha del resto de los países, se aísla y confunde agresividad con fortaleza". "Aquí los líderes en lugar de eficiencia, demandan lealtad y las instituciones, en lugar de venerarse se cuestionan y la crítica se considera una traición a la patria".

"Trump sabe que el miedo necesita un protector y que, al protector, a cambio de protección, se le pueden dar muchos más poderes", reflexiona. Fesser indica que, por ese motivo, Trump, en lugar de estar en Nueva York, va a convertir el homenaje a las víctimas en un homenaje a sí mismo.

El corresponsal recuerda que hace 25 años, en sus primeras declaraciones decidió pavonearse de que, como habían caído las Torres Gemelas el edificio más alto de Nueva York era el suyo. Algo que, además, era falso.

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