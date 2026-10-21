Un nuevo vídeo muestra a dos soldados en Ceuta pegando bofetadas a un migrante: "¡Te voy a destrozar la cara!"

Los detalles En las imágenes, que habrían difundido los propios vecinos de Ceuta y que han sido publicadas por 'eldiario.es', los militares exhortaban a un joven migrante a recoger sus cosas en la barriada del Mixto cuando se habría producido la agresión.

Un vídeo publicado por 'eldiario.es' muestra a dos soldados presuntamente abofeteando a un joven migrante en la barriada del Mixto, en Ceuta. La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo especial para localizar a migrantes que aún permanecen en las calles y trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE). Sin embargo, algunos siguen sin plaza de acogida y duermen al aire libre. La supuesta agresión ocurrió cuando los militares instaban a los migrantes a abandonar el lugar donde planeaban dormir. Anteriormente, el mismo medio había publicado audios de militares comentando sobre agredir a migrantes.

Un nuevo vídeo que habrían difundido los propios vecinos de Ceuta y que ha sido publicado por 'eldiario.es' muestra una secuencia en la que dos soldados estarían propinando bofetadas a un joven migrante en la barriada del Mixto.

La Policía Nacional desplegó el domingo un dispositivo especial en diferentes barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los últimos migrantes que siguen en las calles y trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros, el CATE.

Pese a esto, algunos migrantes aún duermen en las calles sin plaza de acogida. La supuesta agresión se habría producido cuando los militares exigían a algunos de ellos que se fueran del lugar en el que pretendían pasar la noche.

"¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?", le dice uno de los soldados en las imágenes difundidas.

Tras esto, le espetan: "¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo". Así, mientras le exhortan a recoger sus cosas y marcharse de allí, continúan: "Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!". Y añaden: "Me voy a cagar en tu madre".

La semana pasada el mismo medio ya publicó varios audios en los que se escucha a al menos tres militares hablando sobre lo que "mola" agredir a los migrantes. "Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele", aseguraba uno de ellos entre carcajadas.

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