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Un nuevo vídeo muestra a dos soldados en Ceuta pegando bofetadas a un migrante: "¡Te voy a destrozar la cara!"

Los detalles En las imágenes, que habrían difundido los propios vecinos de Ceuta y que han sido publicadas por 'eldiario.es', los militares exhortaban a un joven migrante a recoger sus cosas en la barriada del Mixto cuando se habría producido la agresión.

Un nuevo vídeo muestra a dos soldados en Ceuta pegando bofetadas a un migrante: "¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así!"
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Un nuevo vídeo que habrían difundido los propios vecinos de Ceuta y que ha sido publicado por 'eldiario.es' muestra una secuencia en la que dos soldados estarían propinando bofetadas a un joven migrante en la barriada del Mixto.

La Policía Nacional desplegó el domingo un dispositivo especial en diferentes barriadas periféricas de Ceuta para localizar a los últimos migrantes que siguen en las calles y trasladarlos al Centro de Atención Temporal para Extranjeros, el CATE.

Pese a esto, algunos migrantes aún duermen en las calles sin plaza de acogida. La supuesta agresión se habría producido cuando los militares exigían a algunos de ellos que se fueran del lugar en el que pretendían pasar la noche.

"¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo? ¡Te está hablando! ¿No entiendes lo que te está diciendo?", le dice uno de los soldados en las imágenes difundidas.

Tras esto, le espetan: "¿Qué te pasa, que resoplas así? ¿Te crees muy listo o qué? Mueve el culo, amigo". Así, mientras le exhortan a recoger sus cosas y marcharse de allí, continúan: "Mira, no me mires así, con esa mirada. ¡Te voy a destrozar la cara! ¡No me mires así! ¡No me mires!". Y añaden: "Me voy a cagar en tu madre".

La semana pasada el mismo medio ya publicó varios audios en los que se escucha a al menos tres militares hablando sobre lo que "mola" agredir a los migrantes. "Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele", aseguraba uno de ellos entre carcajadas.

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