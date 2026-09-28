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Delito de amenazas graves

Detienen en Murcia a un profesor por amenazar a la ministra de Sanidad con "cortarle el cuello"

Los detalles El arrestado es un hombre de 50 años, sin antecedentes penales y que trabaja en un instituto de secundaria. En dos llamadas telefónicas amenzó tanto a Mónica García como a otros miembros de Más Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García.
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Un profesor de instituto de Murcia ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de amenazas graves a la ministra de Sanidad, Mónica García, al avisar de que le "cortaría el cuello" en dos llamadas telefónicas que efectuó al grupo municipal de Más Madrid, partido al que pertenece la titular del Ministerio.

Según publica el diario 'La Opinión' y han confirmado a EFE fuentes policiales, el arrestado es un hombre de 50 años, sin antecedentes penales y que trabaja en un instituto de secundaria de la Región de Murcia.

La investigación la llevó a cabo la Brigada Central de Información de Madrid, en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, tras la denuncia por amenazas graves y directas que vertió presuntamente el arrestado contra la ministra.

Según las fuentes, en una de las llamadas insultó a Mónica García y a otros compañeros de partido, con alusiones sexuales vejatorias, mientras que en otra ocasión avisó de que le "cortaría el cuello". También amenazó a otros integrantes del mismo grupo político.

La detención la llevaron a cabo efectivos de la Jefatura de Murcia el pasado 16 de septiembre.

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