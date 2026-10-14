Martínez-Vares: "Son hechos gravísimos, ver al PSOE tratando con clanes de la droga para acabar con la jueza Biedma"

El periodista critica el rechazo de los vocales progresistas del CGPJ a respaldar a la jueza Beatriz Biedma y reclama explicaciones al PSOE por su presunta relación con la trama investigada en la Audiencia Nacional.

El CEO de 'Rebellious World', Santiago Martínez-Vares, ha valorado en Al Rojo Vivo el enfrentamiento en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de que los nueve vocales progresistas rechazaran que el Pleno aprobara un comunicado de apoyo a la jueza Beatriz Biedma, que investiga la causa de las cloacas del PSOE.

Durante el pleno de este miércoles, los vocales conservadores José Antonio Montero, José Luis Costa, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal propusieron un texto en el que se lamentaba el "hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno".

Martínez-Vares ha cuestionado el rechazo de los vocales progresistas a respaldar el comunicado. "Se entiende muy mal que se nieguen a firmar un comunicado en apoyo a una jueza que, por lo que nos ha contado la investigación y lo que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, parece un caso de acoso de libro", ha afirmado.

El periodista ha aludido a las informaciones sobre presuntos seguimientos al entorno familiar de la magistrada. "Han ido a donde estaban sus hijos escolarizados, sus hijas, a preguntar por los horarios. Han intimidado a una jueza", ha señalado. A continuación, ha vinculado esta supuesta trama con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que el PSOE debería dar explicaciones sobre su relación con los hechos investigados.

"Cuando Pedro Sánchez, en aquellos cinco días, mandó la carta, en el PSOE y en Ferraz se puso en marcha esta cloaca para acabar con quien se atreviera a investigar a la familia del presidente del Gobierno", ha sostenido Martínez-Vares, quien también ha afirmado que en esas reuniones había personas que trabajaban en La Moncloa.

Por último, ha calificado los hechos de "gravísimos" y ha insistido en la necesidad de que el PSOE aclare su comportamiento respecto a la jueza Biedma. "Estos son unos hechos gravísimos para el Partido Socialista, tratando con clanes de la droga para acabar con una jueza. Es indescriptible", ha concluido.

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