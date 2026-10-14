Ahora

en al rojo vivo

Martínez-Vares, sobre la campaña electoral: "Al PP no le basta solo con criticar al sanchismo"

El periodista advierte de que la postura del PP sobre las pensiones puede alejar a votantes moderados, en un momento en el que, según señala, las encuestas reflejan una transferencia del 10% de los votantes del PSOE a los populares.

santiago

En Al Rojo Vivo, el CEO de 'Rebellious World', Santiago Martínez-Vares, ha analizado la estrategia del PP de cara a las próximas elecciones, después de que la formación haya respaldado el discurso de Vox sobre el sistema público de pensiones y defendido la necesidad de "cambiar el modelo" porque el actual "va a petar".

En una entrevista en un pódcast, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha pedido ser "valientes" a la hora de abordar esta cuestión y "entender que el modelo hay que cambiarlo porque no funciona".

Martínez-Vares considera que el PP debe ampliar su estrategia más allá de las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y centrarse en atraer a los votantes moderados. "Las campañas electorales pasan por elegir los temas y decidir dónde quieres que esté la conversación. Yo tengo claro que al PP no le da solo con criticar al sanchismo. Eso ya lo tiene asegurado", ha afirmado.

A su juicio, el electorado de derechas y de centroderecha ya está muy movilizado, por lo que los populares deben dirigir sus esfuerzos hacia quienes han votado al PSOE en otras ocasiones y ahora están desencantados. "Donde tiene que ir a pescar el Partido Popular en esta campaña son los votantes templados. Gente que votó al Partido Socialista en otros momentos, que está desencantada y a la que le tiene que tender la mano o buscarla", ha explicado.

Por ello, considera que el PP no debería centrarse únicamente en el desgaste del Ejecutivo, sino evitar decisiones que puedan alejar a esos electores. "Las últimas encuestas te dicen que hay una transferencia de voto del PSOE al PP de un 10%. Y lo que debería hacer el PP es no frenar esa transferencia, no abrir temas que le puedan ahuyentar votos", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Huelga educativa en directo | El delegado del Gobierno en Madrid solicita "una investigación urgente" de las cargas policiales en la Complutense durante la huelga de Educación
  2. Bolaños acusa al PP de plantear "desmantelar" las pensiones y avisa: "Con la derecha tendrían 500 euros menos de pensión al mes"
  3. Visita de los reyes a Ceuta y Melilla, en directo | Los reyes llegan a Melilla y se dan un nuevo baño de masas en la Plaza de España
  4. El Tribunal de Cuentas amnistía a Puigdemont, Junqueras y a otros 33 encausados por gastos del procés
  5. Los combustibles se disparan casi un 28 % en septiembre y empujan la inflación al 4,9%
  6. El papa León XIV pasa una noche tranquila en el hospital tras ser operado de un cáncer de pulmón