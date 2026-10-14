Martínez-Vares, sobre la campaña electoral: "Al PP no le basta solo con criticar al sanchismo"

El periodista advierte de que la postura del PP sobre las pensiones puede alejar a votantes moderados, en un momento en el que, según señala, las encuestas reflejan una transferencia del 10% de los votantes del PSOE a los populares.

En Al Rojo Vivo, el CEO de 'Rebellious World', Santiago Martínez-Vares, ha analizado la estrategia del PP de cara a las próximas elecciones, después de que la formación haya respaldado el discurso de Vox sobre el sistema público de pensiones y defendido la necesidad de "cambiar el modelo" porque el actual "va a petar".

En una entrevista en un pódcast, la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha pedido ser "valientes" a la hora de abordar esta cuestión y "entender que el modelo hay que cambiarlo porque no funciona".

Martínez-Vares considera que el PP debe ampliar su estrategia más allá de las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y centrarse en atraer a los votantes moderados. "Las campañas electorales pasan por elegir los temas y decidir dónde quieres que esté la conversación. Yo tengo claro que al PP no le da solo con criticar al sanchismo. Eso ya lo tiene asegurado", ha afirmado.

A su juicio, el electorado de derechas y de centroderecha ya está muy movilizado, por lo que los populares deben dirigir sus esfuerzos hacia quienes han votado al PSOE en otras ocasiones y ahora están desencantados. "Donde tiene que ir a pescar el Partido Popular en esta campaña son los votantes templados. Gente que votó al Partido Socialista en otros momentos, que está desencantada y a la que le tiene que tender la mano o buscarla", ha explicado.

Por ello, considera que el PP no debería centrarse únicamente en el desgaste del Ejecutivo, sino evitar decisiones que puedan alejar a esos electores. "Las últimas encuestas te dicen que hay una transferencia de voto del PSOE al PP de un 10%. Y lo que debería hacer el PP es no frenar esa transferencia, no abrir temas que le puedan ahuyentar votos", ha concluido.

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