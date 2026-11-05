Mario Samper (Asociación de víctimas de Adamuz) insta a todos los partidos a que se pongan de acuerdo para mejorar la seguridad ferroviaria: "Es absolutamente necesario"

Desde esta asociación, cuenta su presidente Mario Samper, que han dirigido un escrito a todos los partidos políticos, porque creen que es "absolutamente necesario que todos se pongan de acuerdo y que se pongan de acuerdo para trabajar con nuestra colaboración para mejorar la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la situación judicial".

Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Accidente Ferroviario de Adamuz, anuncia en Al Rojo Vivo que desde la asociación están proponiendo una especie de gran pacto de Estado, que no tiene ninguna intencionalidad partidista.

Y es que, según Samper, "nosotros siempre nos hemos definido como una asociación apolítica y no tenemos ningún interés en volcar resultados electorales hacia uno u otro sitio. Nuestro interés máximo es la seguridad ferroviaria, la atención integrada a las víctimas y que la justicia en estos casos sea ágil y eficaz".

De este modo, "hemos dirigido un escrito esta mañana a la comisión permanente, a todos los partidos políticos, porque creemos que es absolutamente necesario que todos se pongan de acuerdo, que abandonen el interés electoral con respecto a estas tragedias que están sucediendo y que se pongan de acuerdo para trabajar con nuestra colaboración para mejorar la seguridad ferroviaria, la atención a las víctimas y la situación judicial, que también es precaria para lo que las víctimas necesitamos en estos momentos", informa Semper.

En relación con esto último, anuncia Antonio García Ferreras que víctimas del trágico accidente ocurrido en Urda hace apenas una semana, están desorientadas y son las víctimas de Adamuz las que les están echando una mano a la hora de decidir por dónde hay que ir, qué hacer y cómo actuar.

"Resulta bastante indignante, nos ha pasado a nosotros y ahora pasa con Urda. Estamos en contacto con ellos y efectivamente casi todos están desorientados y no saben qué hacer", afirma Semper, recordando que "hay una oficina de atención a las víctimas que se creó en 2013 tras el accidente de Angrois, con un señor al frente, un alto directivo, que tiene un sueldo de hace 13 años, que no se ha dirigido en ningún momento a las víctimas de Adamuz" y ahora "estamos seguros que tampoco va a dirigirse a las personas de Urda".

De hecho, "a día de hoy, que ya ha pasado más de una semana, no han recibido ninguna llamada de esta oficina de atención a las víctimas, que estamos pagando todos los españoles y es indignante que seamos nosotros los que hayamos tenido que elaborar una guía y trasladársela a ellos", denuncia.

Por último, y en cuanto a la dimisión de Óscar Puente, quiere destacar "dos reflexiones". La primera, indica Samper, es que "desde que el 19 de enero le pedimos al ministro Oscar Puente y se lo trasladamos personalmente en una reunión que mantuvimos en febrero han aumentado en 69 el número de fallecidos y cientos de familias destrozadas. Nos parece muy tarde".

Y la segunda, "hemos focalizado toda la responsabilidad en el ministro Puente, pero tenemos que tener en cuenta que quedan muchas personas designadas a dedos por él y que deben de salir, pero de forma inmediata detrás de Puente".

"Hablo del presidente Adif, que parece que finalmente va a abandonar, pero también del jefe de seguridad, también la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria igualmente tiene muchas responsabilidades que las está eludiendo y que no ha hecho nada absolutamente desde el 18 de enero, y la propia AITAT, la Comisión de Investigación, en su máxima responsabilidad, que igualmente ha hecho lo mínimo posible, por no perjudicar a Afid, dicen ellos, y eso va en contra de la seguridad nacional, la seguridad de los ciudadanos de este país", añade y concluye Samper.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención y entrevista en Al Rojo Vivo.

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