Manuela Bergerot responde a Ayuso tras acusar a la izquierda de "utilizar" la muerte de Maricarmen: "Es de auténtico sadismo"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Más Madrid ha acusado al PP de "reírse de las consecuencias que tienen sus políticas de vivienda", señalando que "no tienen límites" al utilizar la muerte de Maricarmen para atacar a la izquierda.

Manuela Bergerot ha criticado al Partido Popular por no guardar un minuto de silencio por Maricarmen, quien falleció tras ser desahuciada por un fondo buitre. Lamenta que el PP no reconozca el problema de los desahucios en Madrid. Además, acusa a Isabel Díaz Ayuso de no pedir perdón por sus comentarios hacia Maricarmen y de utilizar su muerte para atacar a la izquierda, calificando su actitud de sádica. Bergerot también cree que Ayuso está frustrada porque no puede desalojar a los acampados de Sol, quienes continúan la lucha de Maricarmen.

Manuela Bergerot ha criticado que el Partido Popular no haya querido guardar un minuto de silencio por la muerte de Maricarmen. "Se han negado. Nos dijeron que no lo veían", ha indicado, lamentando que no estuviesen de acuerdo con realizar ese acto por el fallecimiento de una mujer que se encontraba en un hospital tras haber sido desahuciada de su casa por culpa de un fondo buitre.

"No ven el drama por la vivienda que hay en Madrid, ni por los desahucios, ni a todas esas familias que se van de sus barrios porque no pueden pagar el alquiler", ha destacado, recalcando que no ven el clamor de las calles por la vivienda ni "el dolor que hay" por la muerte de Maricarmen.

En cuanto a los ataques del PP y de Isabel Díaz Ayuso a la izquierda, acusándoles de utilizar esta muerte, Bergerot ha recordado que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido la oportunidad de pedir perdón después de que lo último que se escuchó de ella fuese "reírse de Maricarmen".

"Ha tenido la oportunidad de tener algo de dignidad", ha recalcado, señalando que lo que está demostrando es que lo único que tiene dentro de sí misma es "sadismo". "Ha utilizado la muerte de una mujer de 87 años para atacar a la izquierda", ha lamentado, acusando tanto a Ayuso como al PP de "no tener límites".

"Además de ese sadismo, lo que siguen haciendo es reírse de las consecuencias que tienen sus políticas de vivienda y de los madrileños que han dicho hasta aquí", ha asegurado.

Por otro lado, ha reconocido que cree que Ayuso está "frustrada" porque si por ella fuera los acampados de Sol no estarían allí. Sin embargo, la Justicia le ha dicho que no puede desalojarlos. "A ella le gustaría ver desde la terraza de su aticazo la casa de su madre", ha indicado, señalando que en vez de eso tiene que ver a los acampados que han cogido el testigo de la lucha de Maricarmen.

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