Antonio Maestre: "Me niego a decir que una muerte en accidente laboral tiene menos valor que una muerte en acto de servicio"

El periodista ha indicado que "el año pasado murieron 735 personas en accidente laboral en España": "Independientemente de que la legislación sea diferente. Me merecen mucho respeto y me merecen toda la consideración".

El periodista Antonio Maestre ha analizado en Al Rojo Vivo el panorama político actual tras la trágica muerte de dos guardias civiles en Huelva en una operación contra el narcotráfico. Ha criticado que "parece que una muerte en accidente laboral tiene menos valor".

"El año pasado murieron 735 personas en accidente laboral en España. Yo no me atrevo a calificar como que tiene menos valor morir en acto de servicio que en accidente laboral. Para mí es lo mismo. Y me parece que es un desprecio absoluto a la gente que muere en accidente laboral", ha indicado en el programa.

De esta manera, reitera su critica sobre que la distinción puede dar a entender "un desprecio a que alguien que ha muerto en accidente laboral tiene menos categoría que alguien que ha muerto en acto de servicio".

"Me niego a calificar que un muerto en accidente laboral tiene menos valor que un muerto en acto de servicio. Independientemente de que la legislación sea diferente. Me merecen mucho respeto y me merecen toda la consideración", ha añadido.

Por su parte, Antonio García Ferreras ha añadido que "la definición de accidente laboral de María Jesús Montero viene precedida por el desprecio": "Ni el presidente del Gobierno ni el ministro del Interior fueron al entierro".

"Me parece que como se está hablando de ello, parece que es un desprecio. Y parece que es que morir en un accidente laboral tiene menos coste y menos importancia. Y dicho esto, creo que es impresionante la torpeza que puede tener María Jesús Montero para, en una situación tan sensible, equivocarse con una cosa así", ha agregado Maestre.

Así, apunta a la importancia de "tener sensibilidad para saber cuándo te estás refiriendo a una cosa y cuándo te estás refiriendo a otra": "Me parece que un error de gran calibre en una campaña. Hay veces que de verdad habría que coger a los políticos y decirles 'mira, te tienes que meter 15 días en una nevera".

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