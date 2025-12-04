Maestre señala lo que realmente hace daño del caso Salazar: "El problema no es lo que haga él, sino la respuesta que da el PSOE"

El periodista Antonio Maestre analiza en este vídeo la gestión del PSOE del escándalo de Paco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa.

Después de que elDiario.es publicase algunos de los demoledores testimonios de las denunciantes de Paco Salazar, exsecretario general de Coordinación Institucional en Moncloa, el PSOE finalmente ha contactado con ellas y ha abierto también una investigación sobre el caso. Dentro del partido, hay enfado en las filas por la gestión que se ha hecho de este escándalo.

Según explica el periodista y escritor Antonio Maestre, "el mundo feminista entiende y concibe que estos comportamientos en gente como Ábalos se pueden producir, porque es lo que llevan denunciando toda la vida. Por lo que, ni se sorprenden ni se extrañan de que eso sucede. Igual que en Salazar".

Por tanto, según Maestre, "lo que de verdad hace daño" no son en sí estos comportamientos, que se sabe que existen, sino "la respuesta que da el PSOE". "Y por eso se ha revelado el mundo feminista dentro del PSOE, porque lo que está viendo es que cuando hay una denuncia, no solo no se da una respuesta contundente, sino que además se oculta".

