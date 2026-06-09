Maestre reacciona al discurso de León XIV en el Congreso: "Lo hizo para los católicos, por lo que resulta una aberración que se pronuncie en la casa del pueblo"

El periodista Antonio Maestre analiza en este vídeo el discurso que dio el papa en el Congres de los Diputados y critica que la izquierda lo aplaudiera.

León XIV visitaba este lunes el Congreso de los Diputados, era el primer papa en hacerlo, donde pronunció un discurso en el que hubo para todos: habló a favor de la convivencia social, de la migración y la justicia social para todos, de la memoria histórica... y también se pronunció, sin nombrarlo, eso sí, en contra del aborto y la eutanasia.

El periodista Antonio Maestre asegura que "el papa hizo un discurso que es el que tiene que hacer el jefe de la Iglesia Católica. Y es un discurso para los católicos y un discurso que debería hacerse en una catedral. Me parece una aberración que se haga en la casa del pueblo [en el Congreso de los Diputados]. Una aberración absoluta".

Pero además, critica el periodista, "lo que ya me parece tremendo es que la izquierda se ponga a aplaudir lo que se dijo ahí". "Porque tú estás aplaudiendo lo que ahí se dice. Y el discurso está atentando contra los derechos reproductivos de la mujer, contra el derecho de la eutanasia y contra la laicidad de la educación pública".

Y sobre todo, el discurso del papa atentó "contra toda la ideología que sustenta detrás del pin parental, que es una de las mayores aberraciones que la extrema derecha cree impulsar en la educación pública y que la izquierda tiene que poner pie en pared ante cualquier insinuación ante eso", añade contunde Maestre.

Al ver eso, "al ver a la izquierda levantando y aplaudiendo como monos acríticos", se acordó de Matilde Landa, "porque nosotros somos lo que, lo que fueron aquellos que nos precedieron y los que dieron la vida por unas ideas".

Y gente como Matilde Landa se suicidó por no comulgar, explica Maestre: "Porque la querían obligar a comulgar cuando las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, en la cárcel de Palma cogieron como referente a Matilde Landa, que era una militante del Partido Comunista con unas convicciones morales muy profundas, para intentar doblegarla y que comulgara".

Y ella, Matilde, continúa explicando Maestre, el día que le habían presentado un bautismo público en la cárcel, se subió a lo alto, a lo alto de la cárcel, a lo alto del tejado y se suicidó por no comulgar, porque iba en contra de sus principios y sus valores.

"Que comulgue quien quiera y no que obliguen a ello. Y nosotros, la izquierda tiene unas ideas estructuradas y que tienen unas raíces profundas", apunta el periodista matizando que por supuesto se puede ser de izquierda y católico.

Pero "lo que no se puede hacer es aplaudir a una Institución que ha hecho todo lo que ha hecho y todo el dolor que ha provocado en quien refleja las ideas de los militantes comunistas, de los militantes socialistas y de mucha gente que ha dado su vida precisamente por eso", concluye y remata Maestre.

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