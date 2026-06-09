Antonio Maestre, tras la visita del papa en el Congreso: "Siento verdadera lástima porque la izquierda se haya levantado a aplaudirle durante 7 minutos"

El periodista Antonio Maestre reacciona a la gran ovación que recibió el papa León XIV tras el discurso que pronunció en el Congreso de los Diputados. Era la primera vez que un papa en España visitaba la Cámara Baja.

Por primera vez un papa visitaba el Congreso de los Diputados. León XIV fue el elegido y después de saludar a los diputados de la Cámara Baja pronunció un discurso done hubo para todos: contra la polarización, a favor de la convivencia social, de la migración y la justicia social para todos, de la memoria histórica, pero también en contra del aborto y la eutanasia.

El periodista Antonio Maestre, como ya se expresó en su muro 'Todo está en Bourdieu', no le ha parecido bien que la izquierda aplaudiese ese discurso del pontífice, por ir contra de muchos de los valores de la izquierda.

"Respeto profundamente a todo el que profesa la religión católica profundamente. Jamás se me ocurriría hacer otra cosa", confiesa Maestre. Pero, subraya, "siento mucha inquina por la institución y siento verdadera pena y lástima de que la izquierda se haya levantado a aplaudir en la sede de la soberanía popular durante siete minutos un congreso que va contra las líneas fundamentales del pensamiento y los valores de la izquierda".

En el vídeo podemos ver también la opinión de la periodista Ángeles Caballero. Añade a laSexta como tu medio de referencia en Google: toda la actualidad y el mejor contenido