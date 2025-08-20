El responsable de Medio Ambiente en CyL se rompe al hablar de la dura situación de los bomberos: "No pasa nada más porque Dios no quiere"

José Ramón Jiménez ha denunciado la precariedad del operativo de incendios en Castilla y León y ha relatado un episodio "grave" en Sanabria, donde brigadistas quedaron atrapados por el fuego y el humo y debieron refugiarse en una zona sin vegetación.

José Ramón Jiménez, responsable de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, se ha quebrado este martes al denunciar la precariedad del operativo que combate los incendios en Castilla y León. "Me emociono y me da por culo...", ha alcanzado a decir antes de interrumpir su intervención, visiblemente sobrepasado por la situación que atraviesan los brigadistas frente al fuego.

Jiménez ha expresado su indignación tras "todo el tiempo que llevamos peleando y exigiendo un operativo en condiciones, que se tomen las cosas en serio para los más de 4.700 trabajadores y trabajadoras del dispositivo".

Ha denunciado la "invisibilidad" del operativo dependiente de la Junta de Castilla y León y ha relatado un episodio "complejo y grave" ocurrido ayer en la comarca de Sanabria (Zamora), cuando varios brigadistas "quedaron bloqueados por el humo y las llamas y tuvieron que refugiarse en una zona sin vegetación para salvarse".

Tras narrar lo sucedido, las lágrimas le han impedido continuar. "No pasa nada más porque Dios no quiere", ha lamentado. Y ha advertido: "Este operativo tiene carencias de medios materiales, humanos y organizativos".