Lucía Méndez, sobre la Comunidad de Madrid tras la huelga educativa: "Está ejerciendo una mayoría absoluta que no es positiva ni para sus propios intereses"

La periodista analiza la estrategia de Isabel Díaz Ayuso ante la huelga educativa en Madrid y sostiene que la presidenta ha construido una narrativa política propia que no le disputa ningún otro partido.

La huelga educativa en la Comunidad de Madrid continúa sin encontrar una vía de resolución, mientras Isabel Díaz Ayuso no parece dispuesta a sentarse a negociar con los docentes, que llevan más de un mes movilizados para reclamar mejores condiciones laborales. En medio del conflicto, la presidenta madrileña ha elevado el tono de sus críticas y ha llegado a calificar a los profesores de "garrapatas" que quieren vivir de lo público y de "personas que no aman lo que dicen defender". Una estrategia que ha centrado el análisis sobre la narrativa del Gobierno regional y su respuesta a las protestas.

Al analizar la postura de Ayuso, la periodista de 'El Mundo' Lucia Mendéz considera que la presidenta ya tiene construida su propia narrativa y que su actitud no responde necesariamente a un cálculo electoral. "Es complicado porque Isabel Díaz Ayuso ya tiene la narrativa, esa es suya. No se la está arrebatando a nadie", señala. En este sentido, interpreta que detrás de su posicionamiento puede haber una cuestión de "soberbia política", más que una estrategia para obtener rédito electoral.

Además, cuestiona la forma en la que el Ejecutivo madrileño está ejerciendo su mayoría absoluta y advierte de que mantener a los profesores en la calle no beneficia a los intereses del Gobierno regional: "En el caso de Madrid, yo creo que la Comunidad de Madrid está ejerciendo la mayoría de una manera que, a mi juicio, no es positiva ni siquiera para sus intereses". Frente a esta situación, defiende que la salida al conflicto pasa por abrir una negociación: "La solución es sentarte con ellos. Es que es bastante fácil". A su juicio, negociar permitiría a Ayuso desactivar parte de las críticas y recuperar margen de actuación: "Le dejas sin argumento".

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