Lucía Méndez analiza la dimisión de Puente: "Su partido le ha abandonado y no precisamente la cúpula del PSOE; estaban todos deseando que se fuera"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, analiza en este vídeo los motivos que le han llevado al ya exministro de Transportes, Óscar Puente, a presentar su dimisión tras el trágico accidente de Urda.

Tras el trágico accidente de Urda y después de dar explicaciones en la Diputación Permanente ante los grupos parlamentarios, Óscar Puente dimitía como ministro de Transportes y anunciaba también su retirada como número uno en las listas del PSOE por Valladolid. Sólo sigue manteniendo el cargo orgánico dentro del partido, como secretario provincial de Valladolid y como vocal de la Ejecutiva Federal.

La periodista Lucía Méndez, de El Mundo, recuerda que Puente fue actor y considera que la forma que tuvo de dimitir este pasado martes fue algo teatral: "Es evidente que un político que dimite en el Congreso, una cosa que no es habitual y que no ha pasado nunca... Es decir, yo creo que él ha querido revestir de institucionalidad democrática y parlamentaria su dimisión". Y lo hizo, además, mientras Moncloa decía a todos los medios que "de ninguna manera se iba a ir Óscar Puente".

Méndez subraya que para entender la dimisión de Puente hay que entender quién era Puente en estos momentos dentro el Partido Socialista. Y para ello se remonta a otra comparecencia parlamentaria, a septiembre de 2023, cuando en la investidura fallida de Feijóo le dió la réplica, réplica que debería haber dado Pedro Sánchez.

"Pedro Sánchez le dejó su sitio en la tribuna del Congreso. Y esto que aparentemente pueda resultar una gamberrada, aquello de 'de ganador a ganador', fue una humillación evidente para Feijóo, en ese momento nació otro Óscar Puente, el Óscar Puente que habló desde el sitio que le correspondía al número uno. Y eso, para él, en mi opinión, tuvo mucha importancia, hasta el punto de que yo creo que él iba claramente enfilado hacia una hipotética sucesión de Pedro Sánchez".

Y esta es la persona, añade Méndez que "ha tenido la mala suerte y casi una tragedia clásica, como las que le gustan a él del teatro, de que ha tenido dos accidentes en su ministerio en el transcurso de un año".

"Y solamente, la idea de este Gobierno de resistir y resistir y resistir desde la Moncloa permitía pensar que Óscar Puente no podía dimitir, pero es evidente que iba a dimitir y creo que ha jugado un papel fundamental, en mi opinión, el hecho de que él se haya sentido abandonado por su partido, y no me refiero a la cúpula, sino en su partido en las federaciones, estaban todos deseando que se fuera y él lo sabía", concluye Méndez.

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