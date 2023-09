Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, ha sido el encargado por Pedro Sánchez para dar la réplica por el PSOE, al discurso del debate de investidura de Alberto Nuñez Feijóo. La elección de diputado socialista, tal como confirman fuentes internas del partido a laSexta, el PSOE buscaba dejar a Alberto Núñez Feijóo "con el pie cambiado".

De este modo, ha empezado Puente su discurso recordando una frase "clave" que ha dicho el líder del PP en su discurso de investidura: "Fuera de la constitución no hay democracia". A lo que Puente le ha respondido: "Si fuera no la hay, llevan ustedes (PP) cinco años fuera de la democracia de esta país, tantos años como llevan negándose a renovar el CGPJ, tal como prevé nuestra Constitución".

Después de esto, Puente ha ocupado gran parte de su discurso "a recordar lo que dice el Artículo 99 de la Constitución: será presidente quien obtenga la mayoría absoluta de los votos de esta cámara en primera votación o mayoría simple en la segunda".

Así, ha señalado directamente a Feijóo el hecho de que "lleve dos meses apelando como argumento casi único para exigir la presidencia que es la lista más votada. Cuando además, a mí me ha sucedido igual que usted: fui el más votado en Valladolid, pero sin embargo PP y Vox me regalaron a la oposición", ha afirmado Puente recordando todos los gobiernos que el PP preside sin haber obtenido la mayoría de votos de los ciudadanos en las elecciones, esto es, sin haber sido la lista más votada. Por ejemplo, en el 2019 con Juanma Moreno Bonilla, Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez o Alfonso Fernández Mañueco.

"Gritos a Isabel Díaz Ayuso"

Y así, se ha dirigido a Feijóo con mucha ironía: "De ganador a ganador. ¿Por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid? Expliquemelo a mí y al largo listado de alcaldes y alcaldesas socialistas que no lo son, a pesar de haber sido la lista más votada. Es por ello que su argumento es totalmente inconstitucional".

Más adelante, Puente ha querido recordar todo lo que para ellos son errores o contradicciones del PP de estos últimos años, como por ejemplo, haber votado en contra del salario mínimo vital o el "habernos llevado a la guerra de Irak sin escuchar a la calle, instigando a los peores atentados terroristas y protagonizaron la mayor mentira al pueblo. Y siguen sin pedir perdón".

Por último, ha recordado el exalcalde de Valladolid dos de los hechos más recientes y claves del PP. Uno de ellos es la expulsión de Pablo Casado como líder del partido, a lo que ha expresado que "(Feijóo) no venía a mandar sino a obedecer a José María Aznar, a Isabel Díaz Ayuso y a algunas cabeceras de periódicos".

Y sobre todo a los cánticos que los simpatizantes del PP se oían hacía Isabel Díaz Ayuso el mismo día de las elecciones generales del 23J, habiendo sido Feijóo la lista más votada: "Si usted ganó las elecciones, qué injustos fueron sus votantes con usted", ha bromeando Puente.

Poco antes de terminar su intervención, ha habido un gran revuelo en la bancada popular con gritos y protestas, protestas ante las que ha tenido que intervenir la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, cuando Puente ha apelado directamente a la amistad del líder del PP con .....

Réplica de Feijóo: "No voy a participar en el Club de la Comedia"

Después ha intervenido Nuñez Feijóo de nuevo para dar la replica al PSOE, y ha señalado directamente a Pedro Sánchez: "Ha venido a constatar la anomalía democrática desde que usted es presidente. Es el primer presidente que pierde las elecciones y el primer presidente derrotado tras un mandato completo y el primer presidente en funciones que no hace el debate de investidura al candidato", ha asegurado el líder del PP.

Igualmente, ha asegurado que le parece "lamentable" ver aplaudir el discurso de Puente "a un primer ministro europeo y a sus diputados. No voy a participar en el club de la comedia".

Ante esto, la bancada popular aplaudía y dirigían directamente al presidente del Gobierno en funciones gritos de "¡Cobarde, cobarde!" Una vez más, Armengol ha tenido que intervenir pidiendo que por favor, no hubiera insultos en esta cámara.

Y de nuevo, la réplica de Puente: "Sé que no necesita mi aprobación sino la de Aznar o Ayuso"

De nuevo, el diputado socialista ha vuelto al estrado para contestar en diez minutos a la réplica de Feijóo. "Señor Feijóo, ya sé que no necesita mi aprobación, necesita la aprobación de Aznar o Ayuso", ha señalado, a la vez que critica los insultos que le ha dedicado la bancada popular al presidente en funciones:

"Señor Sánchez, es la primera vez que estoy en esta cámara. Escuchar a parlamentarios gritar 'cobarde, cobarde' es algo que no esperaba escuchar de ustedes, liderados por un parlamentario que eludió acudir a los debates aludiendo una lumbalgia", ha señalado y criticado.

Por último, ha señalado (a la vez que ha defendido todos los hechos y avances del PSOE) a la relación que apela el mismo Nuñez Feijóo entre PSOE y PP. "Lo primero que tiene que hacer para entenderse con el PSOE es respetarlo", ha remarcado.

En Moncloa, "encantados" con Puente

Fuente del PSOE aseguran a laSexta que desde Moncloa "están encantados" con la estrategia de haber elegido a Óscar Puente para dar la réplica al líder del PP y candidato a la presidencia Alberto Nuñez Feijóo.

"Esto no ha sido nunca una investidura de verdad. Feijóo no ha hecho nada este mes más que montar una movilización. Ni él se ha tomado en serio esto. Que no nos hablen de falta de institucionalidad", han asegurado esas mismas fuentes, añadiendo que "los argumentos de Puente son verdades como puños".