Florida, el último gran bastión republicano y la aldea gala de un tsunami azul en las 'midterms'

Los detalles Pese a mantenerse republicana, Florida vive un cambio importante: Donalds es el primer gobernador negro de la historia del estado. Un hito de gran importancia para Florida, que como gran parte del sur estadounidense tiene un complejo pasado racista.

El poder demócrata ha conquistado numerosos Estados en las 'midterms' de Estados Unidos, tradicionalmente republicanos, salvo Florida, que ha resistido el avance demócrata. En un giro histórico, Byron Donalds, un republicano, se ha convertido en el primer gobernador negro del Estado. Donalds, respaldado por Trump, ha celebrado su victoria como un símbolo de resistencia republicana, afirmando que Florida sigue siendo un "Estado rojo". A pesar de la ajustada victoria, su elección representa un cambio significativo en Florida, un Estado con un pasado racista complejo. Donalds ha prometido no tolerar la intolerancia, destacando un avance en la política estatal.

El poder demócrata no solo ha llegado a las dos Cámaras de Representantes. Esos Estados que ayer señalábamos como dudosos y que siempre han sido feudos republicanos también han caído del lado demócrata en las 'midterms' de Estados Unidos. El único que ha resistido a este tsunami azul ha sido Florida. Y aun así, con una victoria llamativa: por primera vez un gobernador negro estará al frente del estado.

Acompañado de su familia y como si le hubiera tocado la lotería, el republicano Byron Donalds ha celebrado haberse convertido en la resistencia republicana. "Señor presidente, quiero que escuche de parte de Florida que seguimos siendo un estado rojo", ha señalado Donalds.

Porque es el último gran bastión republicano, la aldea gala de un mapa lleno de azul. Aunque ha sido una victoria ajustada tras una campaña muy reñida. Pero haber ganado supone un gran consuelo para Trump, orgulloso floridano desde 2019 cuando cambio su residencia en Nueva York por Mar-A-Lago, su lujosa finca en Palm Beach.

Precisamente Trump ha sido su mayor apoyo. "La gente de Florida va a elegir a Byron Donalds como su próximo gobernador", aseguró Trump hace unas semanas. Donalds se ha postulado durante la campaña como el sucesor de Ron DeSantis, el influyente gobernador del estado que tras ocho años no podía volver a presentarse.

Eso sí, pese a mantenerse republicana, Florida vive un cambio importante: Donalds es el primer gobernador negro de la historia del estado. Un hito de gran importancia para Florida, que como gran parte del sur estadounidense tiene un complejo pasado racista.

"No vamos a tolerar intolerancia de ningún tipo, incluido el antisemitismo", ha augurado Donalds en su discurso. Así que, aunque algunas cosas siguen igual, hay un cambio que marca una diferencia.

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