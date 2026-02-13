Lobato (PSOE Madrid), muy crítico con las palabras de Óscar López sobre Lambán: "Este tipo de actitudes no encajan dentro del PSOE"

El exlíder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, entra en Al Rojo Vivo para comentar las desafortunadas palabras del ministro Óscar López contra Javier Lambán, fallecido el pasado agosto.

Juan Lobato, exsecretario general del Partido Socialista de la Comunidad de Madrid y actual diputado en la Asamblea, critica las palabras que el ministro Óscar López ha dedicado al histórico socialista Javier Lambán, fallecido este pasado mes de agosto. López ha culpado a Lambán de los malos resultados de Pilar Alegría en las elecciones de Aragón por la "oposición" realizada antes a Jorge Azcón (PP).

"Esto no es el PSOE. El PSOE es un partido que cree en la fraternidad, donde hay compañerismo, y este tipo de actitudes no nos encajan nada y no representan lo que es el PSOE, y no deberían existir", reacciona contundente Lobato.

Más allá, añade Lobato, del análisis político que hace López: "No es sostenible achacar a Lambán una derrota electoral", Y apunta a que hay que hacer en serio una autocrítica, que sería, además, dice, "necesaria para cambiar las cosas y evitar lo que es evitable en futuro".

"¿Por qué no hay una reflexión crítica sobre lo ocurrido en Extremadura o en Aragón?", le pregunta Antonio García Ferreras, reconociendo que esta falta de autocrítica le "desconcierta". Para Lobato, esto es "un problema público".

"Defiendo que la autocrítica es, primero, necesaria en términos democráticos y de transparencia. Pero también es inteligente en términos estratégicos, electorales. Porque si sacas un mal resultado electoral es que has perdido confianza de la gente. Y para recuperar esa confianza, lo primero es que la ciudadanía observe que te has dado cuenta de que has hecho algo mal". Y más nos vale, añade Lobato, hacer esa autocrítica ahora, porque si no parece que todo es inevitable", afirma.

Volviendo a las palabras de López contra Lambán, asegura Lobato que el sentimiento que tiene Page es el que tiene mucha gente: "Hay que tener en cuenta que, además, Lambán era compañero y era también amigo nuestro. Coincidimos en este caso los tres como barones socialistas en una etapa muy difícil y muy complicada", confiesa Lobato, señalando así "la rabia, frustración y el no entender esa falta de mínima fraternidad y de respeto".

"La crítica y la divergencia de opiniones es muy positiva, pero hay que hacerlo con respeto siempre y de forma constructiva", remata exlíder del PSOE madrileño.

