Alfonso Arús, tras la actuación de Sebastián Yatra en la fiesta de Halloween de 'Vogue': "Se le ha ido un poco, a lo Amaia Montero"

Sebastián Yatra ha actuado en la fiesta de los muertos de 'Vogue' como se puede ver en este vídeo, donde Alfonso Arús destaca que el artista ha desafinado un poco "a lo Amaia Montero".

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@ que ya se están celebrando algunas de las fiestas de Halloween. Por ejemplo, la "fiesta de los muertos" celebrada en los estudios de Paramount en Los Ángeles, donde Eva Longoria ha sido la invitada especial.

Por otro lado, la revista 'Vogue' también ha organizado en Ciudad de México una fiesta por todo lo alto, donde ha habido latas de caviar, trufa y la actuación de Sebastián Yatra. "Me parece que se le ha ido un poco, a lo Amaia Montero", destaca Alfonso Arús al escuchar al cantante en este vídeo, donde Tatiana Arús explica que "es la emoción de la noche".

Además, el presentador enseña el disfraz de Nadia Ferreira, mujer de Marc Anthony, con sus hijos.

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