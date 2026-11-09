Kiko Llaneras, analista de datos: "El PSOE lleva subiendo toda la campaña porque moviliza a un electorado que estaba muy desactivado y come votos a su izquierda"

Kiko Llaneras, responsable y analista de datos del diario El País, analiza en directo para Al Rojo Vivo, las tendencias y claves de las encuestas publicadas de cara a las elecciones generales del 29N.

Kiko Llaneras, responsable y analista de datos del diario El País, desgrana las últimas encuestas publicadas este lunes, 9 de noviembre, donde en todas las encuestas vemos cómo el PSOE está a la alza, aunque sigue sumando mayoría la suma de PP y Vox.

"El PSOE lleva subiendo en realidad desde toda la campaña, pero creo que aquí la relativa sorpresa es que hay que pensar que por qué sube el PSOE", subraya el experto, señalando él mismo la respuesta: "El PSOE sube porque moviliza un electorado que estaba muy, muy, muy desactivado y luego come votos a la izquierda del PSOE, que con todo el lío con las listas de quién concurre y quién no, le ha costado votos a la izquierda del PSOE, y el PSOE sube empujado por esto".

Pero ¿podría quedar primero el PSOE aunque luego no pueda sumar con el resto de formaciones para formar un Gobierno de coalición de izquierdas? Llaneras esto lo ve posible. "Creo que la posibilidad de que el PSOE quede delante del PP es un escenario perfectamente plausible. A mí mis números dicen que una de cada cuatro veces, una de cada cinco veces, el PSOE tiene más votos que el PP", analiza Llaneras, matizando que "ahora mismo, la suma de PP más Vox es la mayoría con más opciones de gobernar por ancho margen".

Ahora bien, según Llaneras, si nos tuviéramos que quedar con un solo dato para entender las elecciones de 2026 es el 10% de votantes que, ahora, se irían del PSOE al PP.

"Vamos a hablar de movilización y efectivamente la izquierda tiene votos que recuperar, tiene mucho voto desactivado, va a poder reconvertirlos. Va a haber movimientos entre PP y Vox que pueden hacer un PP débil que acabe quedando por debajo del PSOE... Hay muchos matices. Pero si hay un dato que cambia el resultado de las elecciones del 23 al 26, es ese 10%. Esto es, en torno a uno de cada diez votantes del PSOE de 2023 dicen que ahora votarán la derecha (...) Y esa es la cifra a seguir de aquí al 29N", explica el analista.

Por último, Llaneras quiere dejar su apuesta, actual, esto es, a tres semanas de las elecciones: "Un 90% de probabilidad para un gobierno PP-Vox, y en el otro 10% tenemos suma de izquierdas en el estilo 2023 y una parte de ese 10% dependiendo de Junts", concluye. En el vídeo podemos ver su análisis completo así como el debate entre él y el experto en demoscopia, JM Becerra.

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