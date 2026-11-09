Un experto en demoscopia explica qué es el "voto táctico" de la izquierda al PSOE: "Hay 24 o 25 provincias en las que no hay ninguna opción de que Frente Amplio obtenga escaños"

El experto Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, analiza las últimas encuestas publicadas y explica por qué en algunas provincias el voto táctico de izquierdas sería al PSOE y no a Frente Amplio.

Según todas las encuestas publicadas este lunes, 9 de noviembre, vemos cómo el PSOE sería el partido hegemónico en toda la izquierda. ¿Se estaría 'comiendo' el PSOE a Frente Amplio?

Según explica Juan Miguel Becerra, CEO de SW Demoscopia, este proceso se va a acelerar bastante en las tres próximas semanas, igual que ocurrió en 2023, pero ahora todavía con un electorado que además, digamos que ha aprendido y que aprende, conforme pasan las elecciones, qué es eso del voto útil, es decir, cómo se puede operar también activamente en cada una de las circunstancias".

De este modo, afirma el experto que "hay 24, 25 provincias en las que realmente no hay ninguna opción, hay cero opciones matemáticamente, de que Frente Amplio obtenga alguna posibilidad de tener escaños. Y esto llevado al mercado electoral, a la cabeza de los electores de izquierda, evidentemente, tiene que producir y va a producir también un voto táctico". Aclara Becerra que le llama voto táctico y no voto útil "porque todos los votos son útiles", entre el 7 y el 8%.

Con respecto al Frente Amplio, el experto, según sus encuestas actuales, le otorga entre el 7-8%, esto es, unos 12 o 13 diputados. No obstante, insiste en que "el bloque de la derecha ya está contado, están sentados todos, y lo que queda por contar es el voto de izquierda. Esto es, "lo que está por ver ahora mismo es si ese votante fijo-discontinuo de izquierdas, no el votante fijo de izquierdas, aparece o no".

Porque además, tal como argumenta, "la derecha en España no ha tenido nunca más del 46% de los votos y las casas encuestadoras ahora le están dando el 51 o el 52% y esto no existe en la historia electoral de España. La derecha y la ultraderecha no van a tener el 50% de los votos y lo veremos en las próximas semanas, cuando las casas empiecen a consensuar un poquito".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.