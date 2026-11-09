JM Becerra, experto en demoscopia, analiza las encuestas para el 29N: "Ahora mismo lo que está contado es el voto de la derecha, lo que queda por contar es el voto de la izquierda"

El analista destaca que todos los sondeos publicados apuntan a una tendencia al alza del PSOE y recuerda que en 2023 algunas estimaciones de 40dB situaron al partido hasta 11 escaños por debajo de su resultado final en las urnas.

Pese a que las últimas encuestas mantienen al bloque de la derecha fuerte y consolidado, Juan Miguel Becerra, experto en demoscopia, ha analizado en Al Rojo Vivo la evolución de las tendencias electorales de cara a los comicios del 29N. A su juicio, los sondeos todavía no reflejan todo el comportamiento del electorado, ya que considera que el voto de la derecha está más consolidado, mientras que aún queda por contabilizar una parte importante del voto de la izquierda.

"Vuelvo a insistir: ahora mismo, lo que tenemos o lo que está contado es el voto de derecha. Lo que queda por contar es el voto de izquierda", sostiene Becerra. En este sentido, destaca que las encuestas publicadas coinciden en señalar una tendencia al alza del PSOE, aunque con diferencias en la intensidad de esa subida: "Las encuestas que se publican hoy lo que vienen a decir es que coinciden todas en que el PSOE está subiendo. Primer punto. Unas más, otras menos, pero todas coinciden en eso".

El experto pone también el foco en los antecedentes de 2023 y, en concreto, en los resultados que ofreció 40dB a pocas semanas de aquellas elecciones. Según recuerda, el sondeo actual de la misma firma otorga al PSOE mejores perspectivas que las que tenía entonces, cuando su último tracking llegó a situarlo 11 escaños por debajo de los que finalmente consiguió en las urnas.

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