Carlos Cué señala que lo importante de las encuestas son las "tendencias": "La derecha está totalmente movilizada y una parte de la izquierda no, y es ahí donde se puede crecer"

El periodista Carlos Cué analiza, a tres semanas de las elecciones, las encuestas publicadas por algunos medios de cara a las elecciones generales del 29N. Lo importante de las encuestas, dice, son las tendencias.

Faltan tres semanas para que las españoles acudan a las urnas a votar el 29 de noviembre y este lunes se han publicado hasta tres encuestas. En todas ellas, la derecha y ultraderecha de PP y Vox ganarían por mayoría absoluta, sin embargo, el PSOE sigue creciendo semana tras semana.

Por ejemplo, y según la encuesta 40db para El País, el bloque de la derecha mantiene su ventaja, pero el PSOE se acercaría al PP, que ganaría las elecciones con casi un 32%, con dos puntos de diferencia respecto al PSOE, que se quedaría en el 29,9%. Vox sería la tercera formación más votada con el 18%. El Frente Amplio, por su lado, se quedaría en el 5%.

Carlos Cué, periodista de El País, analiza los resultados de esta encuesta, señalando que en el PSOE creen que pueden remontar de cara al 29N. De hecho, sostiene que "la encuesta de El País lo que señala es que ellos están creciendo. Es sorprendente, incluso con el accidente y la tragedia de Urda, después la dimisión de Puente (la encuesta se hace justo en esos días), aunque no es suficiente todavía para ganarle al PP".

Sin embargo, aclara el periodista que lo importante en las encuestas son "las tendencias" porque efectivamente la foto fija es difícil de conocer con todo lo que se está moviendo. Por otro lado, destaca Cué un "elemento fundamental de las tripas de las encuestas" que absolutamente todas detectan.

"Y es que la derecha está totalmente movilizada, tiene a todos sus votos dispuestos, a toda su gente dispuesta a ir a votar, y una parte de la izquierda todavía no está claro si votará o no, y es ahí donde claramente se puede crecer", señala y concluye Cué.

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