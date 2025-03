Juanma Romero revela qué hará Sánchez sobre el gasto militar: "No quiere depender del PP porque puede dejarle tirado en cualquier momento"

Mañana, miércoles 26 de marzo, se debatirá en el Congreso de los Diputados el aumento del gasto en Defensa para el llamado 'rearme Europeo'. Según informa en Al Rojo Vivo, el periodista de El Independiente, Juanma Romero, "el Gobierno está dispuesto a que haya debate sobre el asunto, porque a eso le obliga la cámara, pero el voto ya es harina de otro costal".

El Gobierno, añade Romero, tuvo claro "desde el minuto uno" que no iba a llevarlo al Congreso porque "dentro del bloque de investidura no tendría los votos" y al mismo tiempo "no quiere depender del PP porque podría dejarle tirado en cualquier momento , tal como pasó con la Agencia de Salud Pública, que iba a salir adelante y finalmente el PP (junto con Junts y Vox) votó en contra.

Por tanto, también en este caso, "el Gobierno pretende seguir con la estrategia de ir aprobando partida tras partida en los Consejos de Ministros, como ha venido haciendo en los últimos años", concluye Romero señalando, no obstante que no sabrá si será o no suficiente. En el vídeo podemos ver su intervención completa.