Bustinduy destaca la importancia de un debate "en profundidad" sobre el gasto en Defensa: "Ojalá la oposición esté a la altura"

El ministro Pablo Bustinduy ha abordado el debate sobre el aumento del gasto en Defensa. Bustinduy defiende que Europa debe ser autónoma y soberana. Bustinduy afirma que defender Europa implica proteger su identidad y modelo social, no solo sus fronteras. Ha enfatizado que la prioridad es la cohesión social y que el debate debe ser profundo y honesto. Respecto a la OTAN, ha recordado que la izquierda siempre ha cuestionado la subordinación a Washington, abogando por una Europa con nuevos modelos de seguridad.

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha pronunciado sobre el debate que existe entorno a si se debe aumentar el gasto en Defensa, destacando que "estamos ante una situación crítica y existencial para Europa".

"Se ha asumido que Europa tiene que construir una posición autónoma en el mundo y ser soberana, pero hay que ver qué quiere decir eso", ha defendido.

De esta forma, ha destacado que también habría que hablar de otros asuntos como la dependencia energética o tecnológica. "¿No vamos a hablar de que el principal factor que amenaza a las democracias europeas es interno?", ha preguntado, indicando que son los aliados de los adversarios de Europa los que, desde dentro, "están intentando desestabilizarla".

Por tanto, ha asegurado que defender Europa no es solo "defender sus fronteras", dejando claro que "implica defender su identidad, su modelo social". "La conversación sobre la autonomía estratégica de Europa no se limita a una cuestión de un porcentaje del gasto militar diciendo sí o no", ha asegurado, recordando que la UE ya gasta más que Rusia o China.

"Hay que ver cómo adecuamos nuestras políticas al mundo en el que estamos y cuáles son las prioridades", ha recalcado, dejando claro que la prioridad para defender el modelo europeo es la "cohesión social".

De esta forma, insiste en que este es un debate de mayor profundidad que tendrá que darse de la manera más "honesta y seria" posible. "Ojalá la oposición esté a la altura del momento geopolítico que vivimos", ha deseado.

En cuanto a salir o no de la OTAN, el ministro ha indicado que la izquierda hace décadas que dice que "no era buena idea subordinar la política de defensa europea a los intereses y caprichos de Washington".

"Europa debe valerse por sí misma y ser soberana, y eso implica desarrollar esquemas y modelos nuevos de seguridad", ha zanjado.