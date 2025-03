Estas son las consecuencias de no tener una Agencia de Salud Pública en España, según los científicos

Una decisión visceral ha puesto en jaque uno de los proyectos más importantes para combatir las futuras crisis sanitarias. PP, Vox y Junts han votado en contra de la creación de la Agencia de Salud Pública que tiene el fin de prepararnos para futuras crisis sanitarias que, seguro, vendrán en el futuro. Una iniciativa que Sanidad planteó después de las terribles consecuencias que tuvo para todo el mundo la pandemia del COVID-19.

PP y Junts han dado su voto en contra no porque no estén de acuerdo con esta agencia, sino por venganza. Tal como explicaba la periodista María Llapart, desde el Congreso de los Diputados, el PP habría girado el sentido de su voto en una decisión visceral después de vivir una bronca a primera hora en el Congreso por la ley de desperdicio alimentario.

Por su parte, el "cabreo" de Mónica García, ministra de Sanidad, era monumental: "Si hoy viniera una gripe aviar u otra pandemia, estaríamos más desprotegidos por culpa de la irresponsabilidad de unas tácticas políticas que nada tienen que ver con la salud".

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública es una propuesta prevista desde la Ley de Salud Pública de 2011 y cuya idea de puesta en marcha había resurgido tras la pandemia.

La opinión de los expertos

"Que el Congreso haya tumbado hoy el proyecto de Ley que hubiera creado la Agencia Estatal de Salud Pública no es una buena noticia por lo que supondrá de demora en la puesta en marcha de una institución necesaria para la protección de la salud en el territorio español", asegura a SMC España Salvador Peiró, epidemiólogo, investigador en el Área de Investigación en Servicios de Salud y Farmacoepidemiología de la FISABIO.

Igualmente, tal como declara por su parte a esta agencia de contenidos científicos, Eduardo Satué, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), "el trabajo que se ha realizado entre todos los grupos parlamentarios ha permitido un texto en el que prácticamente todos estaban de acuerdo. Por tanto, no podemos desperdiciar el trabajo realizado, hay que volver a intentarlo".

Tal como afirma este experto, "la creación de la AESAP es una prioridad para la salud pública en España, ya que es una herramienta muy necesaria para mejorar y fortalecer la salud pública en España y abordar los futuros retos sanitarios que vendrán".

Porque, es fundamental, tal como añade Manuel Franco, responsable de relaciones internacionales de la SESPAS, entender que "desde el punto de vista científico lo más importante es la falta de organización, la falta de datos, de coordinación, y de lo que hoy en día se llama vigilancia y monitorización".

Eso quiere decir que "por el hecho de no tener una Agencia de Salud Pública no vamos a tener un sistema de recogida de datos y posible análisis de datos que nos sirva como país para entender lo que está pasando y tomar decisiones", afirma.

Es importante tener en cuenta, añade Franco, quien también es investigador en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins (EEUU), que "la salud pública se basa en el análisis de los datos y la toma de decisiones en términos de intervenciones para la promoción y la protección de la salud. La falta de entendimiento de que a nivel nacional necesitamos esa organización es tremendo, porque lo que hace es cercenar el conocimiento para poder avanzar en salud y bienestar".

Así, la agencia planeaba no solo tener esa pata de vigilancia, sino "también de evaluaciones de políticas y de intervenciones, no solo en alertas, sino también en la protección de las enfermedades infecciosas y de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las más importantes en cualquier país europeo, al menos".

Por otra parte, si tuviéramos esta agencia, destaca Franco, "reforzaría el papel que tenemos, no solo a nivel local, regional y nacional, sino el papel que tiene España en Europa y en el mundo; algo que cada vez es más importante en salud pública, como vimos en la pandemia: muchas de las decisiones que se tomaron se hicieron a nivel europeo y son decisiones que se basan en datos, de qué está pasando con la enfermedad o datos de qué materiales, qué medicamentos, qué organización se necesita para proteger la salud".

Si viene una nueva pandemia...

La agencia SMC también ha consultado a Óscar Zurriaga, profesor titular de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de València y presidente saliente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), sobre las consecuencias de la no aprobación de este centro o agencia en el Congreso.

Según su opinión profesional, uno no de los aspectos que se vio en la evaluación de la pandemia, (que se publicó a finales de 2023) "fue la necesidad de un ente, una agencia, un centro que desde el punto de vista estatal pudiera coordinar de una manera eficaz y con autonomía de funcionamiento las competencias de salud pública que tienen todas las comunidades autónomas".

Zurriaga plantea,así, el escenario de una nueva pandemia: "Tenemos en el horizonte varias, no necesariamente de la gravedad de la pandemia de Covid-19, pero algunas que pueden ser muy preocupantes".

Estamos además, añade- en un contexto en el cual "la coordinación internacional en materia de salud pública se puede ver muy mermada por la salida de EEUU de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otros países como Argentina, y esto apoya el desprestigio de este tipo de instituciones. Con todo eso, la falta de un organismo estatal en condiciones nos va a hacer más difícil el funcionamiento en el caso de que venga una emergencia".

No obstante, esta agencia no solo se creaba para situaciones de crisis y emergencias, también para coordinar, algo que es clave en materia de salud pública. "Para coordinar toda la información en materia de salud pública, para coordinar acciones en materia de promoción de la salud, para coordinar la comunicación en materia de salud pública... Es decir, había muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con las emergencias y que hubiera sido el momento para empezar ya, con retraso, a poner todo esto en marcha", concluye Zurriaga.