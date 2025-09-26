Ahora

Controvertidas decisiones

Juanma Romero desvela la reacción del PSOE al caso Begoña Gómez: "Creen que el juez busca su humillación pública"

El periodista ha explicado en Al Rojo Vivo que en el PSOE hay "preocupación" por la deriva que está tomando el caso de la mujer del presidente del Gobierno. "Hay sorpresa por lo que consideran un acoso político".

El juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa de Begoña Gómez, lleva en el punto de mira este último año por sus controvertidas decisiones en torno a la mujer del presidente del Gobierno.

Entre sus últimas propuestas que han generado debate está la de juzgar a la esposa del presidente del Gobierno, su asistente, Cristina Álvarez, y el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ante un jurado popular acusados de un delito de malversación de caudales públicos.

Juanma Romero ha explicado en Al Rojo Vivo cómo han reaccionado a esta decisión en el PSOE, señalando que en el partido hay "preocupación" por la deriva que está tomando todo este asunto.

"Hay sorpresa por lo que consideran una persecución y acoso político", ha asegurado. Además, el periodista ha señalado que en el partido consideran que el juez Peinado lo que busca es la "humillación pública" de Begoña Gómez.

