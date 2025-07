Juanma Lamet, sobre el PSOE: "Van a intentar resistir apelando a los casos de corrupción del PP que llegan a juicio en septiembre"

Tras el estallido del caso Koldo y la entrada en prisión provisional de Santos Cerdán, el periodista Juanma Lamet revela que desde Moncloa no se esperaban la decisión del juez y qué harán para "resistir" a todo esto.

El periodista de 'El Mundo', Juanma Lamet, informa que desde el PSOE no contemplaban que Santos Cerdán, tras su declaración ante el juez, fuera a prisión provisional: "Fuentes de Moncloa me reconocieron que no lo esperaban, que les cogió por sorpresa", afirma el periodista.

"Van a intentar resistir apelando a los casos de corrupción del PP que van a llegar a juicio a partir de septiembre, y a engordar a Vox. Al final la clave de bóveda de todo lo que está ocurriendo con el PSOE y sus socios es el miedo a que Vox llegue a la gobernabilidad de la mano de Feijóo, y a la vez van a intentar engordar a Vox para debilitar al PP. Y esto me parece una paradoja muy peligrosa", afirma el periodista.

"¿Quién gana con la apariencia de corrupción total en la política que quiere enseñar el PSOE? Gana Vox, gana la extrema derecha. Lo ha ganado en muchísimos sitios", añade Lamet, lanzando este pregunta: "¿Cuál es el propósito de la legislatura de ahora en adelante? Porque sobrevivir no es un propósito político, sino un medio para llegar a determinados propósitos". En el vídeo podemos ver completa su respuesta y su análisis.