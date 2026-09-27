Unos 5.000 evacuados y más de 50.000 familias afectadas por las inundaciones de Bangkok

Los detalles Según la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés), unas 4.900 personas han sigo acogidas en centros habilitados para afectados y hay 52.000 hogares damnificados por los aguaceros, después de que 300 milímetros de lluvia se acumularan en la megaurbe en 48 horas.

Las intensas lluvias en Bangkok han provocado la evacuación de cerca de 5.000 personas a refugios temporales y afectado a más de 50.000 familias, con clases canceladas. La Administración Metropolitana de Bangkok ha habilitado 233 instalaciones para asistir a los damnificados, mientras que las escuelas permanecerán cerradas para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. La ciudad se enfrenta a un estado de desastre en sus 50 distritos debido a las inundaciones, con áreas como Ekkamai particularmente afectadas. La situación es consecuencia de un sistema de baja presión que se espera se disipe al llegar a Birmania.

Cerca de 5.000 personas han sido evacuadas a refugios temporales debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias que se acumulan en Bangkok desde hace varios días y que persisten este domingo, con más de 50.000 familias afectadas hasta ahora y clases canceladas.

Según la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés), unas 4.900 personas han sigo acogidas en centros habilitados para afectados y hay 52.000 hogares damnificados por los aguaceros, después de que 300 milímetros de lluvia –unos 30 millones de metros cúbicos de agua– se acumularan en la megaurbe en 48 horas.

Las autoridades de la capital tailandesa, cuyos 50 distritos permanecen en estado de desastre por las inundaciones, explicaron que un total de 233 instalaciones, entre ellas centros de salud y educativos, han sido acondicionadas para asistir a las víctimas del temporal. Todas las escuelas dependientes de la BMA permanecerán cerradas el lunes para "garantizar la seguridad de los alumnos, padres, docentes y personal educativo", ante "el riesgo" derivado de las lluvias y a las "interrupciones del tráfico".

Bangkok y la región central de Tailandia continúan en alerta por las intensas y persistentes precipitaciones, debido a un sistema de baja presión que avanza hacia el oeste del país y que se espera que se disipe durante la mañana local del lunes, al llegar a la vecina Birmania (Myanmar), de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth.

En Bangkok, la zona este ha resultado la más afectada por los anegamientos, incluso en céntricos barrios como Ekkamai, con parte de su principal avenida cortada y tramos de la carretera Petchaburi –una de las arterias de la ciudad– completamente inundados.

Con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; o la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis.

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